EK shorttrack: Hanne Desmet verlengt Europese titel op 1.000 meter, broer Stijn verovert brons

Hanne Desmet mag straks strijden voor een EK-medaille op de 1.000 meter. Op de Wereldbekers in Seoel en Montréal pakte ze al goud en zilver, kan ze er nog een plak bijdoen?



In de halve finale was Desmet opnieuw koelbloedig. Met één inspanning maakte ze weer de sprong naar voor en won ze haar halve finale.