Hanne en Stijn Desmet foutloos in de reeksen op eerste dag WK shorttrack

17:18 17 uur 18. Hanne en Stijn Desmet foutloos in de reeksen. Stijn Desmet was na een tegenvallende Europese titelstrijd wel op de afspraak vandaag. Hij werd knap 1e op de 1.500 en de 1.000 meter. Op de 500 meter eindigde hij 2e achter de Russische grootmeester Semen Elistratov. Hanne Desmet won haar reeks op de 1.500 meter. Ze plaatste zich zonder al te veel moeite voor de halve finales van zaterdag. Ook op de 500 meter bleef ze zonder kleerscheuren overeind. Op de 1.000 meter imponeerde ze met een dubbele demarrage. Tineke den Dulk debuteerde voor België met een valse start op de 1.500 meter. Bij de tweede poging kwam ze wel in een gunstige positie uit de start, maar ze kon het op het einde van de rit niet afmaken. Op de 1.000 meter liep ze een straf op waardoor ze niet meer in actie zal komen op de discipline. Op de 500 meter slaagde ze er wel in om door te stoten. Rino Vanhooren kwam pure snelheid tekort om tot de vervolgreeksen door te dringen. Hij moet dit weekend genoegen nemen met plaatsen in de troostfinales. . Hanne en Stijn Desmet foutloos in de reeksen Stijn Desmet was na een tegenvallende Europese titelstrijd wel op de afspraak vandaag. Hij werd knap 1e op de 1.500 en de 1.000 meter. Op de 500 meter eindigde hij 2e achter de Russische grootmeester Semen Elistratov.



05-03-2021 05-03-2021.

07:22 07 uur 22. Vier Belgen in Dordrecht. België verschijnt bij het WK met 4 schaatsers aan de start. Naast Stijn en Hanne Desmet en Rino Vanhooren is er met Tineke den Dulk een kersverse Belgische. Den Dulk is een Nederlandse shorttracker die sinds ruim een jaar in Hasselt woont en vorige maand groen licht kreeg om voor haar nieuwe vaderland uit te komen. Twee jaar geleden maakte Den Dulk deel uit van de Nederlandse aflossingsploeg, die ook in Dordrecht maar toen met fel meelevend publiek, de Europese titel won. . Vier Belgen in Dordrecht België verschijnt bij het WK met 4 schaatsers aan de start. Naast Stijn en Hanne Desmet en Rino Vanhooren is er met Tineke den Dulk een kersverse Belgische.

Den Dulk is een Nederlandse shorttracker die sinds ruim een jaar in Hasselt woont en vorige maand groen licht kreeg om voor haar nieuwe vaderland uit te komen.

Twee jaar geleden maakte Den Dulk deel uit van de Nederlandse aflossingsploeg, die ook in Dordrecht maar toen met fel meelevend publiek, de Europese titel won.

07:21 07 uur 21. Zonder de Zuid-Koreanen zullen er minder kandidaten zijn voor de finales, maar het blijft knokken. Stijn Desmet. Zonder de Zuid-Koreanen zullen er minder kandidaten zijn voor de finales, maar het blijft knokken. Stijn Desmet

07:20 07 uur 20. Shorttrack Nederlandse shorttrackster Den Dulk heeft nu ook de Belgische nationaliteit

07:18 07 uur 18. Topland Zuid-Korea is afwezig. Door de coronapandemie is er uiteraard geen publiek toegelaten in Dordrecht, maar ook toonaangevende landen als China en vooral Zuid-Korea passen voor dit WK. Op het vorige WK, twee jaar geleden in Sofia, pakte Zuid-Korea 12 van de 30 medailles, China won er 4. Bij de mannen pakten de Koreanen alle 5 gouden medailles. . Topland Zuid-Korea is afwezig Door de coronapandemie is er uiteraard geen publiek toegelaten in Dordrecht, maar ook toonaangevende landen als China en vooral Zuid-Korea passen voor dit WK.

Op het vorige WK, twee jaar geleden in Sofia, pakte Zuid-Korea 12 van de 30 medailles, China won er 4. Bij de mannen pakten de Koreanen alle 5 gouden medailles.

