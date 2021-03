07:22

07 uur 22. Vier Belgen in Dordrecht. België verschijnt bij de WK met 4: schaatsers aan de start. Naast Stijn en Hanne Desmet en Rino Vanhooren is er met Tineke den Dulk een kersverse Belgische. Den Dulk is een Nederlandse shorttracker die sinds ruim een jaar in Hasselt woont en vorige maand groen licht kreeg om voor haar nieuwe vaderland uit te komen. Twee jaar geleden maakte Den Dulk deel uit van de Nederlandse aflossingsploeg, die ook in Dordrecht maar toen met fel meelevend publiek, de Europese titel won. .