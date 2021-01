Broer en zus Desmet verlaten EK shorttrack zonder medailles

18:53 18 uur 53. Geen medailles voor Belgen op EK shorttrack. De Belgische shorttrackers zijn tijdens de Europese kampioenschappen in het Poolse Gdansk ver verwijderd gebleven van de gegeerde medailles. Stijn en Hanne Desmet hadden hun kansen op eremetaal voor aanvang van de titelstrijd nochtans hoog ingeschat. In de eindafrekening kunnen de schaatsers van bondscoach Pieter Gysel slechts twee individuele toptienplaatsen voorleggen. Over 6 weken krijgen de shorttrackers een herkansing. Dan staat in Dordrecht het WK op het programma. Twee wereldbekerwedstrijden, die in Duitsland waren gepland, zijn van de kalender geschrapt. Het is zeer waarschijnlijk dat een aantal Aziatische landen in Dordrecht wegens de coronapandemie niet zullen meedoen . Geen medailles voor Belgen op EK shorttrack De Belgische shorttrackers zijn tijdens de Europese kampioenschappen in het Poolse Gdansk ver verwijderd gebleven van de gegeerde medailles. Stijn en Hanne Desmet hadden hun kansen op eremetaal voor aanvang van de titelstrijd nochtans hoog ingeschat. In de eindafrekening kunnen de schaatsers van bondscoach Pieter Gysel slechts twee individuele toptienplaatsen voorleggen. Over 6 weken krijgen de shorttrackers een herkansing. Dan staat in Dordrecht het WK op het programma. Twee wereldbekerwedstrijden, die in Duitsland waren gepland, zijn van de kalender geschrapt. Het is zeer waarschijnlijk dat een aantal Aziatische landen in Dordrecht wegens de coronapandemie niet zullen meedoen



18:51 18 uur 51. Vijfde plaats voor Belgische estafetteploeg. Het Belgische viertal op de aflossing over 5 kilometer heeft de B-finale gewonnen. Daarmee verzekerden Stijn Desmet, Gert-Jan Goeminne, Rino van Vanhooren en Warre Van Damme zich van de vijfde plaats. De kwartetten van Duitsland, Letland en Frankrijk, dat lang in eerste positie lag, hadden het nakijken. .



18:47 18 uur 47. Geen A-finales voor Stijn en Hanne Desmet. Op de 1000 meter, die zondag werd afgerond, reikte Stijn Desmet tot de halve finale, waarin hij een penalty aan de broek kreeg. Hanne Desmet werd derde in haar kwartfinale, hetgeen betekende dat ze de strijd moest staken. .



24-01-2021 24-01-2021.

18:34 18 uur 34. Stijn Desmet grijpt kans in finale niet. Stijn Desmet heeft zaterdag wisselvallig gepresteerd op het EK. Hij had zich op briljante wijze geplaatst voor de finale van de 1.500 meter, maar in die finale kwam hij er helemaal niet aan te pas en eindigde hij als 7e. Op de 500 meter liep het mis in de kwartfinales. Desmet mocht in de gunstige binnenbaan starten en had lang het initiatief, maar in de slotronde ging hij roemloos ten onder. Zondag komt Desmet nog in actie op de 1.000 meter. .





18:32 18 uur 32. Geen A-finale voor Belgische ploeg. Op de estafette over 5 kilometer slaagden Desmet, Gert-Jan Goeminne, Rino Vanhooren en Warre Van Damme er niet in de A-finale te bereiken. Het viertal eindigde als derde in de halve finale. Nederland en Italië waren sneller dan de Belgen, die de geblesseerde Ward Pétré missen op het EK. .



18:31 18 uur 31. Schulting oppermachtig, Desmet 3e in B-finale. Bij de vrouwen heeft Suzanne Schulting haar favorietenrol waargemaakt op zowel de 500 meter als de 1.500 meter. Hanne Desmet, die paste voor de 500 meter om haar rug te sparen, eindigde als derde in de B-finale van de 1.500 meter. .

