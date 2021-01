Broer en zus Desmet blijven voorlopig met lege handen achter op EK shorttrack

18:34

18 uur 34. Stijn Desmet grijpt kans in finale niet. Stijn Desmet heeft zaterdag wisselvallig gepresteerd op het EK. Hij had zich op briljante wijze geplaatst voor de finale van de 1.500 meter, maar in die finale kwam hij er helemaal niet aan te pas en eindigde hij als 7e. Op de 500 meter liep het mis in de kwartfinales. Desmet mocht in de gunstige binnenbaan starten en had lang het initiatief, maar in de slotronde ging hij roemloos ten onder. Zondag komt Desmet nog in actie op de 1.000 meter. .