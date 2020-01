EK shorttrack: Stijn Desmet opent met 3 reekszeges, zus Hanne met 2

19:02 19 uur 02. Desmet maakt goede start op de 500, 1.000 en 1.500 meter. Met 3 overwinningen in de series heeft Stijn Desmet op de 1e EK-dag laten zien dat hij in goede vorm verkeert. Hij is duidelijk hersteld van zijn polsoperatie in december. Als enige van de 4 Belgen won de 21-jarige Desmet achtereenvolgens de 1.500m, 500m en 1.000 meter. Zijn zus Hanne (23) zegevierde in de Fönix Arena op de 1.500m en 1.000m, maar was 3e op de 500m. Haar tijd (44"112) was genoeg om de herkansing te ontlopen. Hanne Desmet werd vorig jaar 4e op de 1.500m. Desmet maakt goede start op de 500, 1.000 en 1.500 meter Met 3 overwinningen in de series heeft Stijn Desmet op de 1e EK-dag laten zien dat hij in goede vorm verkeert. Hij is duidelijk hersteld van zijn polsoperatie in december. Als enige van de 4 Belgen won de 21-jarige Desmet achtereenvolgens de 1.500m, 500m en 1.000 meter. Zijn zus Hanne (23) zegevierde in de Fönix Arena op de 1.500m en 1.000m, maar was 3e op de 500m. Haar tijd (44"112) was genoeg om de herkansing te ontlopen. Hanne Desmet werd vorig jaar 4e op de 1.500m.

19:00 19 uur . Danneel en Vanhooren deels naar herkansingen. Alexandra Danneel en Rino Vanhooren werden wel gedwongen zaterdag in de vroege uren in de herkansing te schaatsen. Op de 500m doen ze dat allebei, op de 1.500m enkel Vanhooren en op de 1.000m Danneel. Voor Danneel was de 3e plaats op de 1.500m in 2'32"580 voldoende om de halve finales te bereiken. Op de 1.000m eindigde Vanhooren als tweede, waardoor hij op dat onderdeel de strijd in de kwartfinales kan voortzetten.

18:16 18 uur 16. Dit EK is gewoon een doel op zich, een Europese medaille staat op je palmares. Natuurlijk zijn de Spelen over 2 jaar dat ook, maar je moet tussendoelen stellen. De resultaten hier zullen de fondsen bepalen en hoe we ons kunnen verkopen bij sponsors en instanties. En dat bepaalt dan weer de voorbereiding. Pieter Gysel (bondscoach). Dit EK is gewoon een doel op zich, een Europese medaille staat op je palmares. Natuurlijk zijn de Spelen over 2 jaar dat ook, maar je moet tussendoelen stellen. De resultaten hier zullen de fondsen bepalen en hoe we ons kunnen verkopen bij sponsors en instanties. En dat bepaalt dan weer de voorbereiding. Pieter Gysel (bondscoach)

17:00 17 uur . Hanne Desmet is een grote kanshebster op een medaille op de 1.500 meter. Ze is een specialiste en de 2e gerangschikte rijdster hier op het EK. Ze is ook beter geworden dan vorig jaar, toen ze 4e werd. Ze heeft dus alle redenen om erin te geloven. Met minder zal ze, denk ik, ontgoocheld zijn, al zijn we in een sport als shorttrack toch altijd voorzichtig in onze verwachtingen. Pieter Gysel (bondscoach). Hanne Desmet is een grote kanshebster op een medaille op de 1.500 meter. Ze is een specialiste en de 2e gerangschikte rijdster hier op het EK. Ze is ook beter geworden dan vorig jaar, toen ze 4e werd. Ze heeft dus alle redenen om erin te geloven. Met minder zal ze, denk ik, ontgoocheld zijn, al zijn we in een sport als shorttrack toch altijd voorzichtig in onze verwachtingen. Pieter Gysel (bondscoach)

16:59 16 uur 59. Hanne heeft nog een aantal belangrijke aandachtspunten, maar het tactische is zeker een erg belangrijke. Vaak slaagt ze er niet in om haar energie optimaal te benutten en heeft ze nog te veel over op de finishlijn. Daar werken we hard aan. . Pieter Gysel (bondscoach). Hanne heeft nog een aantal belangrijke aandachtspunten, maar het tactische is zeker een erg belangrijke. Vaak slaagt ze er niet in om haar energie optimaal te benutten en heeft ze nog te veel over op de finishlijn. Daar werken we hard aan. Pieter Gysel (bondscoach)

16:56 16 uur 56. Samen trainen met het Nederlandse team is cruciaal en zo belangrijk dat we dat altijd doen: Hanne en Stijn zijn full time aangesloten bij het Nederlandse team. . Pieter Gysel (bondscoach). Samen trainen met het Nederlandse team is cruciaal en zo belangrijk dat we dat altijd doen: Hanne en Stijn zijn full time aangesloten bij het Nederlandse team. Pieter Gysel (bondscoach)

16:16 16 uur 16. Stijn (Desmet) is volledig hersteld van zijn polsoperatie. Het gaat goed met hem. Hij was vorig jaar - toen hij nog maar net 21 was - 10e op 2 verschillende disciplines op het WK. Hij is zeker geen kleine jongen. En hij is sindsdien nog vooruitgegaan. Hij heeft hier ook gewoon medaillekansen, al is de top van de mannen veel breder en zit alles dichter bij elkaar. . Pieter Gysel (bondscoach). Stijn (Desmet) is volledig hersteld van zijn polsoperatie. Het gaat goed met hem. Hij was vorig jaar - toen hij nog maar net 21 was - 10e op 2 verschillende disciplines op het WK. Hij is zeker geen kleine jongen. En hij is sindsdien nog vooruitgegaan. Hij heeft hier ook gewoon medaillekansen, al is de top van de mannen veel breder en zit alles dichter bij elkaar. Pieter Gysel (bondscoach)

