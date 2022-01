Ryoyu Kobayashi zweeft naar 3 op 3 in het Vierschansentoernooi

18:30 18 uur 30. Kobayashi blijft winnen. Na zijn zeges in Oberstdorf en Garmisch-Partenkirchen heeft Ryoyu Kobayashi ook de hoofdvogel afgeschoten in Bischofshofen. Normaal gezien was Innsbruck het decor voor de 3e manche van het Vierschansentoernooi, maar door de wind organiseert Bischofshofen de 3e en de 4e manche. Kobayashi troefde de tegenstand in een sneeuwdecor af met egale sprongen van 137 meter en 137,5 meter. Dat volstond om zijn naaste belager in het klassement, Marius Lindvik, van de zege te houden in Bischofshofen. De Noor leidde nochtans na de 1e sprong (met 137,5 meter), maar gaf de koppositie in de slotronde uit handen. Een andere Noor, Halvor Egner Granerud, moest vrede nemen met de 3e plek. Titelverdediger Karl Geiger viel net naast het podium. Morgen valt het doek over het Vierschansentoernooi met de slotmanche in Bischofshofen. . Kobayashi blijft winnen Na zijn zeges in Oberstdorf en Garmisch-Partenkirchen heeft Ryoyu Kobayashi ook de hoofdvogel afgeschoten in Bischofshofen. Normaal gezien was Innsbruck het decor voor de 3e manche van het Vierschansentoernooi, maar door de wind organiseert Bischofshofen de 3e en de 4e manche.



15:45 15 uur 45. Geen manche in Innsbruck. Vandaag moesten de beste skispringers ter wereld van de schans zweven in Innsbruck. Maar door de winderige omstandigheden ter plekke is de derde wedstrijd van het Vierschansentoernooi uitgesteld. De organisatoren zullen de 3e en 4e manche morgen en overmorgen laten plaatsvinden in Bischofshofen. Daardoor zal het Vierschansentoernooi voor het eerst sinds 2008 een Drieschansentoernooi zijn. De Japanner Ryoyu Kobayashi verdedigt morgen zijn leiderstrui. Hij stak de zege in Oberstdorf en Garmisch-Partenkirchen op zak. . Geen manche in Innsbruck Vandaag moesten de beste skispringers ter wereld van de schans zweven in Innsbruck. Maar door de winderige omstandigheden ter plekke is de derde wedstrijd van het Vierschansentoernooi uitgesteld.



16:10 16 uur 10. 2 op 2 voor Kobayashi: ook op 1 in Garmisch. De Japanner Ryoyu Kobayashi was ook op nieuwjaarsdag de beste van het pak. De Japanner blijft aan 100 procent scoren. Het verschil met de nummer 2, de Duitser Markus Eisenbichler was maar 2 tienden van een punt. Kobayashi, die woensdag in Oberstdorf won voor 3 Noren, legde de basis van zijn winst vandaag bij zijn eerste sprong: 143 meter, bij zijn tweede kwam hij 135,5 meter ver. Goed voor 291,2 punten. Eisenbichler zette daar 141 meter en 143,5 meter tegenover, voor 291 punten. De derde plaats was voor de Sloveen Lovro Kos met 286 punten (135,5m/138m). . 2 op 2 voor Kobayashi: ook op 1 in Garmisch De Japanner Ryoyu Kobayashi was ook op nieuwjaarsdag de beste van het pak. De Japanner blijft aan 100 procent scoren. Het verschil met de nummer 2, de Duitser Markus Eisenbichler was maar 2 tienden van een punt.



16:09 16 uur 09. Kan topfavoriet Kobayashi kunststuk van 2018-2019 herhalen? Kobayashi is een van de drie schansspringers die in een grandslam is geslaagd op het Vierschansentoernooi. In het seizoen 2018-19 won hij de vier toernooien. Hij is de topfavoriet voor de eindzege in de 70e editie. In de stand vergroot de 25-jarige Japanner zijn voorsprong tot 13,2 punten op de Noor Marius Lindvik en 17,7 punten op Lovro Kos. Het Vierschansentoernooi verhuist nu naar Oostenrijk, waar de springers op 4 januari in Innsbruck in actie komen. Drie dagen later staat de finale in Bischofshofen op het programma. . Kan topfavoriet Kobayashi kunststuk van 2018-2019 herhalen? Kobayashi is een van de drie schansspringers die in een grandslam is geslaagd op het Vierschansentoernooi. In het seizoen 2018-19 won hij de vier toernooien.



18:35 18 uur 35. Kobayashi klopt de Noren. Ryoyu Kobayashi heeft met een monstersprong van 141 meter de wedstrijd in Oberstdorf op zijn naam geschreven. De Japanner was nochtans bescheiden begonnen, met een sprong die 7 meter minder ver landde dan die van de Noor Robert Johansson. Johansson had 2 dagen geleden zijn legendarische snor (zie onder) nog afgeschoren, maar dat bracht hem enkel bij de eerste sprong geluk. Johansson moest de tweede plaats zelfs nog aan zijn landgenoot Halvor Egner Granerud laten. Met ook nog Marius Lindvik bezetten de Noren plaatsen 2 tot 4. . Kobayashi klopt de Noren Ryoyu Kobayashi heeft met een monstersprong van 141 meter de wedstrijd in Oberstdorf op zijn naam geschreven. De Japanner was nochtans bescheiden begonnen, met een sprong die 7 meter minder ver landde dan die van de Noor Robert Johansson. Johansson had 2 dagen geleden zijn legendarische snor (zie onder) nog afgeschoren, maar dat bracht hem enkel bij de eerste sprong geluk.



