18 uur 35. Kobayashi klopt de Noren. Ryoyu Kobayashi heeft met een monstersprong van 141 meter de wedstrijd in Oberstdorf op zijn naam geschreven. De Japanner was nochtans bescheiden begonnen, met een sprong die 7 meter minder ver landde dan die van de Noor Robert Johansson. Johansson had 2 dagen geleden zijn legendarische snor (zie onder) nog afgeschoren, maar dat bracht hem enkel bij de eerste sprong geluk. Johansson moest de tweede plaats zelfs nog aan zijn landgenoot Halvor Egner Granerud laten. Met ook nog Marius Lindvik bezetten de Noren plaatsen 2 tot 4. .