Vuurwerk op WK schaken, maar ook match 2 eindigt op een remise

18 uur 16. Carlsen en Nepomniasjtsji houden elkaar in evenwicht. Ook match 2 op het WK is uitgedraaid op een remise, maar wel eentje met vuurwerk. Beide spelers blijven met het gevoel achter dat ze enerzijds een kans hebben laten liggen, maar anderzijds ook aan erger ontsnapt zijn. Carlsen zat met de witte stukken aanvankelijk in de controlekamer. Door opnieuw met een verrassing uit te pakken bij de opening probeerde hij Nepomniasjtsji zo snel mogelijk op (voor hem) onbekend terrein te trekken, maar na een paar inschattingsfouten verloor de titelverdediger de controle en uiteindelijk ook het voordeel. "Nepo" kreeg zo een gouden kans om met zwart Carlsen een zeldzame nederlaag toe te dienen, maar ook hij was niet accuraat genoeg en werd in het eindspel zelfs nog even in het nauw gedreven. Nepomniasjtsji maakte overigens gebruik van iets wat naar psychologische oorlogsvoering ruikt, door heel weinig aan de tafel te gaan zitten, maar zich telkens terug te trekken in zijn kamer. Hierdoor ontliep hij de confrontatie met Carlsen aan het bord. Toen de match in zijn richting leek te kantelen, stak hij ook zijn verwondering/afkeuring over het spel van zijn tegenstander niet onder stoelen of banken (zie onder), wat dan weer wel typisch Nepomniasjtsji is. .