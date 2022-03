WK schaatsen allround: Bart Swings staat 6e na dag 1, Van der Poel zit Roest op de hielen

18:00 18 uur . Swings sluit dag 1 af als 6e. Bart Swings heeft op de 5.000 meter de 6e tijd (6'23"25) neergezet, wat hem in de tussenstand ook op de 6e plaats brengt. De toptijd was - niet geheel onverwacht - voor Nils van der Poel. Zijn 6'12"45 was meer dan 3 seconden sneller dan Patrick Roest. In de tussenstand leidt Roest voor Van der Poel. De Zweed heeft morgen nog de 1.500 meter en 10.000 meter om in zijn voorlaatste afspraak als profschaatser voor het eerst wereldkampioen allround te worden. . Swings sluit dag 1 af als 6e Bart Swings heeft op de 5.000 meter de 6e tijd (6'23"25) neergezet, wat hem in de tussenstand ook op de 6e plaats brengt. De toptijd was - niet geheel onverwacht - voor Nils van der Poel. Zijn 6'12"45 was meer dan 3 seconden sneller dan Patrick Roest.

17:59 17 uur 59.

15:59 15 uur 59. Swings opent met 11e plaats op 500 meter. In zijn eerste race op de eerste dag eindigde Bart Swings 11e op de 500 meter. Zijn tijd was 37"09. Swings won zijn rit tegen de Amerikaan Emery Lehman, die 37"10 liet optekenen. De beste sprinter onder de 20 veelzijdige schaatsers was Dmitri Morozov uit Kazachstan in 36"12, voor de Japanner Riku Tsuchiya (36"40) en de Noor Peder Kongshaug (36"48). Swings, die op de voorbije Winterspelen goud behaalde op de massastart, legde de eerste honderd meter af in 10"64 en had op het laatst rechte einde twee misslagen. Later op de dag schaatsen de allrounders de 5.000 meter. Op die afstand rijdt Swings de tiende en laatste rit tegen de Canadees Ted-Jan Bloemen. Bij de vrouwen was de Japanse Miho Takagi in 38"31 de beste sprintster van de achttien deelneemsters. Zij rijden later op de middag de 3 kilometer. Er doen geen Belgische schaatssters mee.



De beste sprinter onder de 20 veelzijdige schaatsers was Dmitri Morozov uit Kazachstan in 36"12, voor de Japanner Riku Tsuchiya (36"40) en de Noor Peder Kongshaug (36"48).



Swings, die op de voorbije Winterspelen goud behaalde op de massastart, legde de eerste honderd meter af in 10"64 en had op het laatst rechte einde twee misslagen.



Later op de dag schaatsen de allrounders de 5.000 meter. Op die afstand rijdt Swings de tiende en laatste rit tegen de Canadees Ted-Jan Bloemen.



Bij de vrouwen was de Japanse Miho Takagi in 38"31 de beste sprintster van de achttien deelneemsters. Zij rijden later op de middag de 3 kilometer. Er doen geen Belgische schaatssters mee.