WK allround schaatsen: Bart Swings wint de 1500 meter en stijgt naar positie 4

Bij de vrouwen behoudt Miho Takagi de leiding. De Japanse won de 1500 meter in 1'55"03, voor de Noorse Ragne Wilklund en de Nederlandse Antoinette de Jong, die 1'51"18 ieten noteren. De tweede en derde plaats in de rangschikking zijn voor de Nederlandse rijdsters De Jong en Irene Schouten.

Bart Swings heeft zondag de 1500 meter gewonnen, in een tijd van 1'46"03. Daardoor stijgt onze landgenoot van de 6e naar de 4e plaats in de tussenstand, met alleen nog de 10 kilometer voor de boeg.

Swings reed de 1500 meter tegen de debuterende Noor Sander Eitrem, die vlak voor het WK Hallgeir Engebraten (positief op corona) moest vervangen. Swings overtuigde met ronden van 26"2, 27"1 en 28"3, na een redelijke opening van 24"4.

De eerste plaats na 3 afstanden (500, 5000 en 1500 meter) is voor de Nederlander Patrick Roest, die zijn titel van 2 jaar geleden verdedigt. Roest legde op de 1500 meter beslag op plaats 2, in 1'46"48.

In de stand wordt Patrick Roest gevolgd door de Noor Peder Kongshaug en de Zweed Nils van der Poel.



Swings reed de 1500 meter tegen de debuterende Noor Sander Eitrem, die vlak voor het WK Hallgeir Engebraten (positief op corona) moest vervangen. Swings overtuigde met ronden van 26"2, 27"1 en 28"3, na een redelijke opening van 24"4.

De eerste plaats na 3 afstanden (500, 5000 en 1500 meter) is voor de Nederlander Patrick Roest, die zijn titel van 2 jaar geleden verdedigt. Roest legde op de 1500 meter beslag op plaats 2, in 1'46"48.



In de stand wordt Patrick Roest gevolgd door de Noor Peder Kongshaug en de Zweed Nils van der Poel.

Bart Swings heeft op de 5.000 meter de 6e tijd (6'23"25) neergezet, wat hem in de tussenstand ook op de 6e plaats brengt. De toptijd was - niet geheel onverwacht - voor Nils van der Poel. Zijn 6'12"45 was meer dan 3 seconden sneller dan Patrick Roest.

In de tussenstand leidt Roest voor Van der Poel. De Zweed heeft morgen nog de 1.500 meter en 10.000 meter om in zijn voorlaatste afspraak als profschaatser voor het eerst wereldkampioen allround te worden.

In de tussenstand leidt Roest voor Van der Poel. De Zweed heeft morgen nog de 1.500 meter en 10.000 meter om in zijn voorlaatste afspraak als profschaatser voor het eerst wereldkampioen allround te worden.

In zijn eerste race op de eerste dag eindigde Bart Swings 11e op de 500 meter. Zijn tijd was 37"09. Swings won zijn rit tegen de Amerikaan Emery Lehman, die 37"10 liet optekenen.

De beste sprinter onder de 20 veelzijdige schaatsers was Dmitri Morozov uit Kazachstan in 36"12, voor de Japanner Riku Tsuchiya (36"40) en de Noor Peder Kongshaug (36"48).

Swings, die op de voorbije Winterspelen goud behaalde op de massastart, legde de eerste honderd meter af in 10"64 en had op het laatst rechte einde twee misslagen.

Later op de dag schaatsen de allrounders de 5.000 meter. Op die afstand rijdt Swings de tiende en laatste rit tegen de Canadees Ted-Jan Bloemen.

Bij de vrouwen was de Japanse Miho Takagi in 38"31 de beste sprintster van de achttien deelneemsters. Zij rijden later op de middag de 3 kilometer. Er doen geen Belgische schaatssters mee.



De beste sprinter onder de 20 veelzijdige schaatsers was Dmitri Morozov uit Kazachstan in 36"12, voor de Japanner Riku Tsuchiya (36"40) en de Noor Peder Kongshaug (36"48).



Swings, die op de voorbije Winterspelen goud behaalde op de massastart, legde de eerste honderd meter af in 10"64 en had op het laatst rechte einde twee misslagen.



Later op de dag schaatsen de allrounders de 5.000 meter. Op die afstand rijdt Swings de tiende en laatste rit tegen de Canadees Ted-Jan Bloemen.



Bij de vrouwen was de Japanse Miho Takagi in 38"31 de beste sprintster van de achttien deelneemsters. Zij rijden later op de middag de 3 kilometer. Er doen geen Belgische schaatssters mee.