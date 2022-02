LIVESTREAM: Op koers voor nieuwe olympische medaille: Bart Swings stoot probleemloos door naar finale massastart

08:12

08 uur 12. Bart Swings mag naar de finale. Goed begonnen, is half gewonnen? De D-Day van Bart Swings is probleemloos van start gegaan. In zijn halve finale stootte hij zonet als 2e door naar de finale. Onze landgenoot was steeds in de kop van de race terug te vinden. Hij sprokkelde in een trage, maar tactische wedstrijd twee keer twee punten. Dat was voldoende voor een plekje in de finale. .