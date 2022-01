De Europese titel was voor Thomas Krol in 1'07"77, Kjeld Nuis, die niet eens naar de Spelen mag op dit nummer en in Peking de Nederlandse vlag mag dragen, werd tweede op amper 9 honderdsten. Kai Verbij pakte het brons (1'07"95).

Mathias Vosté is met de 15e plaats op de 1.000m aan het EK schaatsen begonnen. Onze landgenoot deed het behoorlijk, maar kwam niet in de buurt van de toptijden van de Nederlandse mannen.

22 uur 12. Geen Russen op het EK? Het complete Russische team bevindt zich, daags voor de start van het EK, in quarantaine in een hotel in de omgeving van Heerenveen. Verschillende Russische schaatsers hebben positief getest op het coronavirus, onder wie al zeker topsprintster Olga Fatkoelina. Vrijdag wordt besloten of Russen die negatief hebben getest het hotel mogen verlaten om hun wedstrijden te schaatsen. Dat probleem hebben de Belgen alvast niet, want het trio Swings, Vosté en Tas testte negatief. Vosté komt morgen als eerste in actie. Op de 1.000 meter schaatst hij tegen de Duitser Klein. .