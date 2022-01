22:12

22 uur 12. Geen Russen op het EK? Het complete Russische team bevindt zich, daags voor de start van het EK, in quarantaine in een hotel in de omgeving van Heerenveen. Verschillende Russische schaatsers hebben positief getest op het coronavirus, onder wie al zeker topsprintster Olga Fatkoelina. Vrijdag wordt besloten of Russen die negatief hebben getest het hotel mogen verlaten om hun wedstrijden te schaatsen. Dat probleem hebben de Belgen alvast niet, want het trio Swings, Vosté en Tas testte negatief. Vosté komt morgen als eerste in actie. Op de 1.000 meter schaatst hij tegen de Duitser Klein. .