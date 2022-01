EK schaatsen: Bart Swings is 6e op de 1.500 meter, straks volgt massastart

16:20 16 uur 20. Ik sta hier niet met het meest fijne gevoel, het is een weekend om snel te vergeten. Dat moet ik aanvaarden en met de trainers kijken wat er nu moet gebeuren. Hopelijk komt het er wel uit in Peking. Mathias Vosté . Ik sta hier niet met het meest fijne gevoel, het is een weekend om snel te vergeten. Dat moet ik aanvaarden en met de trainers kijken wat er nu moet gebeuren. Hopelijk komt het er wel uit in Peking. Mathias Vosté

15:15 15 uur 15. 6e tijd voor Bart Swings op de 1.500 meter. Bart Swings heeft de 6e tijd laten noteren op de 1.500 meter, het laatste onderdeel van dit EK voor zijn favoriete massastart. Swings oogde minder fris dan gisteren en kwam iets minder goed in zijn ritme. Hij eindigde 2"22 boven winnaar Kjeld Nuis. De Nederlandse olympische kampioen won voor zijn landgenoot en titelverdediger Thomas Krol. Mathias Vosté werd 12e. . 6e tijd voor Bart Swings op de 1.500 meter Bart Swings heeft de 6e tijd laten noteren op de 1.500 meter, het laatste onderdeel van dit EK voor zijn favoriete massastart. Swings oogde minder fris dan gisteren en kwam iets minder goed in zijn ritme. Hij eindigde 2"22 boven winnaar Kjeld Nuis. De Nederlandse olympische kampioen won voor zijn landgenoot en titelverdediger Thomas Krol. Mathias Vosté werd 12e.

13:38 13 uur 38. Sandrine Tas past voor slotdag. De laatste dag van het EK in Nederland verloopt zonder Sandrine Tas. "Ik moet me jammer genoeg voor de rest van dit EK afmelden", laat onze landgenote weten. "Ik heb de indruk dat mijn lichaam wat tegen ziekte aan het vechten is en voel me daarom nogal zwakjes. Vooral met het oog op de Spelen wil ik nu geen risico nemen en zo snel mogelijk uitrusten en herstellen." . Sandrine Tas past voor slotdag De laatste dag van het EK in Nederland verloopt zonder Sandrine Tas. "Ik moet me jammer genoeg voor de rest van dit EK afmelden", laat onze landgenote weten. "Ik heb de indruk dat mijn lichaam wat tegen ziekte aan het vechten is en voel me daarom nogal zwakjes. Vooral met het oog op de Spelen wil ik nu geen risico nemen en zo snel mogelijk uitrusten en herstellen."

09:15 09 uur 15. Er is zeker een kans dat Bart Swings zijn titel op de massastart vandaag verlengt. Hij is misschien de sterkste van het pak en is tactisch zeer goed, maar hij staat er alleen voor en moet het altijd opnemen tegen bijvoorbeeld twee Nederlanders. Hij moet te vaak gaten dichten. Goud is een te grote gok, want de massastart is een loterij. Maar het podium zit er zeker in. . Bert Sterckx (Radio 1). Er is zeker een kans dat Bart Swings zijn titel op de massastart vandaag verlengt. Hij is misschien de sterkste van het pak en is tactisch zeer goed, maar hij staat er alleen voor en moet het altijd opnemen tegen bijvoorbeeld twee Nederlanders. Hij moet te vaak gaten dichten. Goud is een te grote gok, want de massastart is een loterij. Maar het podium zit er zeker in. Bert Sterckx (Radio 1)

09:12 09 uur 12. "Technisch is Swings veel stabieler geworden". Bert Sterckx is onze reporter in Heerenveen. In De Ochtend op Radio 1 vertelde hij hoe we de prestatie van Bart Swings - 4e op de 5.000 meter - moeten interpreteren. "Niet alle toppers zijn hier aanwezig", vertelt onze verslaggever, "maar Swings zit dichter bij de top dan de vorige jaren. De verschillen zijn kleiner geworden." "Swings heeft een zware trainingsperiode achter de rug, maar technisch is hij veel stabieler geworden. Hier haalt hij zeker veel vertrouwen uit." . "Technisch is Swings veel stabieler geworden" Bert Sterckx is onze reporter in Heerenveen. In De Ochtend op Radio 1 vertelde hij hoe we de prestatie van Bart Swings - 4e op de 5.000 meter - moeten interpreteren. "Niet alle toppers zijn hier aanwezig", vertelt onze verslaggever, "maar Swings zit dichter bij de top dan de vorige jaren. De verschillen zijn kleiner geworden." "Swings heeft een zware trainingsperiode achter de rug, maar technisch is hij veel stabieler geworden. Hier haalt hij zeker veel vertrouwen uit."

09-01-2022 09-01-2022.

19:24 19 uur 24. Bart Swings: "Dit geeft vertrouwen voor Peking". "Het was de bedoeling een stabiele rit neer te zetten en dat is gelukt", blikte Bart Swings tevreden terug op zijn 5.000 meter. "Het is alleen jammer dat ik vierde werd en dus niet op het podium sta. Maar dit geeft wel vertrouwen voor Peking." "In vergelijking met andere jongens heb ik wedstrijden gemist. Dat was ook de bedoeling, maar rond de feestdagen heb ik negen dagen niet op het ijs gestaan. Dan raak je het echte schaatsgevoel snel kwijt." De afgelopen weken heeft Swings hard getraind. "Een paar dagen maar heb ik rustig aan gedaan, toen ik mijn boostershot kreeg." Swings startte snel en viel in de slotfase wat terug. "De snelheid kwam heel gemakkelijk. Ik heb niet het gevoel dat ik dat daarom op het einde moest bekopen. Op sommige momenten had ik wat stabieler kunnen schaatsen." "Dat is gezien de zware trainingsperiode die ik net er op heb zitten ook wel logisch. Met frisse benen was ik die laatste drie ronden beter doorgekomen. We missen hier wel Nils Van der Poel en de Canadezen, maar met nog wat extra frisheid kan ik richting 6'10" en dan doe je zeker mee." . Bart Swings: "Dit geeft vertrouwen voor Peking" "Het was de bedoeling een stabiele rit neer te zetten en dat is gelukt", blikte Bart Swings tevreden terug op zijn 5.000 meter. "Het is alleen jammer dat ik vierde werd en dus niet op het podium sta. Maar dit geeft wel vertrouwen voor Peking." "In vergelijking met andere jongens heb ik wedstrijden gemist. Dat was ook de bedoeling, maar rond de feestdagen heb ik negen dagen niet op het ijs gestaan. Dan raak je het echte schaatsgevoel snel kwijt." De afgelopen weken heeft Swings hard getraind. "Een paar dagen maar heb ik rustig aan gedaan, toen ik mijn boostershot kreeg." Swings startte snel en viel in de slotfase wat terug. "De snelheid kwam heel gemakkelijk. Ik heb niet het gevoel dat ik dat daarom op het einde moest bekopen. Op sommige momenten had ik wat stabieler kunnen schaatsen."

"Dat is gezien de zware trainingsperiode die ik net er op heb zitten ook wel logisch. Met frisse benen was ik die laatste drie ronden beter doorgekomen. We missen hier wel Nils Van der Poel en de Canadezen, maar met nog wat extra frisheid kan ik richting 6'10" en dan doe je zeker mee."



17:13 17 uur 13.

16:41 16 uur 41. Swings grijpt net naast medaille. Bart Swings is in Heerenveen net naast het podium gevallen op de 5.000 meter. In zijn rit tegen de Nederlander Jorrit Bergsma kon Swings lang gelijke tred houden, maar in de laatste 2 ronden moest hij Bergsma laten rijden. Swings kwam met 6'15"066 iets meer dan een seconde te kort voor het brons. In afwezigheid van de Zweedse wereldkampioen Nils Van der Poel was de titel voor de Nederlander Patrick Roest. Hij bleef zijn landgenoot Bergsma bijna 2 seconden voor, de Noor Hallgeir Engebraten hield Swings van het podium. . Swings grijpt net naast medaille Bart Swings is in Heerenveen net naast het podium gevallen op de 5.000 meter. In zijn rit tegen de Nederlander Jorrit Bergsma kon Swings lang gelijke tred houden, maar in de laatste 2 ronden moest hij Bergsma laten rijden. Swings kwam met 6'15"066 iets meer dan een seconde te kort voor het brons. In afwezigheid van de Zweedse wereldkampioen Nils Van der Poel was de titel voor de Nederlander Patrick Roest. Hij bleef zijn landgenoot Bergsma bijna 2 seconden voor, de Noor Hallgeir Engebraten hield Swings van het podium.

15:44 15 uur 44.

15:30 15 uur 30. Tas: "Aan het opbouwen voor de Olympische Spelen". "Op zich ben ik eigenlijk wel tevreden", reageerde Tas na haar 15e plek. "Technisch rijd ik een van mijn beste ritten tot nu toe. Dat is iets om mee te nemen, maar het ontbrak me vandaag wel wat aan kracht in de benen." "Het is toch wel een zware periode geweest. Ik heb veel moeten reizen en veel wedstrijden gereden. Daar heb ik toch wel een terugslag van gehad. Nu ben ik opnieuw in opbouw richting de Olympische Spelen, wat het grote doel is." "Mijn hoofdfocus is nu om de voorbereiding richting de Spelen gezond en in een stuk te kunnen afwerken. Ik wil graag nog de massastart rijden, maar als ik me zondag niet goed voel, dan moeten er misschien moeilijke keuzes gemaakt worden", sloot Tas af. . Tas: "Aan het opbouwen voor de Olympische Spelen" "Op zich ben ik eigenlijk wel tevreden", reageerde Tas na haar 15e plek. "Technisch rijd ik een van mijn beste ritten tot nu toe. Dat is iets om mee te nemen, maar het ontbrak me vandaag wel wat aan kracht in de benen."



"Het is toch wel een zware periode geweest. Ik heb veel moeten reizen en veel wedstrijden gereden. Daar heb ik toch wel een terugslag van gehad. Nu ben ik opnieuw in opbouw richting de Olympische Spelen, wat het grote doel is."



"Mijn hoofdfocus is nu om de voorbereiding richting de Spelen gezond en in een stuk te kunnen afwerken. Ik wil graag nog de massastart rijden, maar als ik me zondag niet goed voel, dan moeten er misschien moeilijke keuzes gemaakt worden", sloot Tas af.

15:26 15 uur 26. Sandrine Tas in actie in Heerenveen.

15:24 15 uur 24. Tas eindigt 15e op 500 meter. In haar eerste wedstrijd op dit EK snelschaatsen kwam Sandrine Tas als 15e over de meet op de 500 meter. De 26-jarige schaatsster klokte af op 39"297 en kon haar persoonlijk record van 38"660 dus niet verbeteren. Uiteindelijk was het de Nederlandse Femke Kok (21) die Europees kampioene werd in 37"325. Ze was iets sneller dan de Russische wereldkampioene Angelina Golikova (37"433) en haar landgenote Daria Katsjanova (37"583). Later op de middag ziet Tas af van een start op de de 1.500 meter. Op de laatste dag van het toernooi hoopt ze mee te doen aan de massastart, het onderdeel waarvoor ze zich voor de Olympische Winterspelen heeft geplaatst. . Tas eindigt 15e op 500 meter In haar eerste wedstrijd op dit EK snelschaatsen kwam Sandrine Tas als 15e over de meet op de 500 meter. De 26-jarige schaatsster klokte af op 39"297 en kon haar persoonlijk record van 38"660 dus niet verbeteren. Uiteindelijk was het de Nederlandse Femke Kok (21) die Europees kampioene werd in 37"325. Ze was iets sneller dan de Russische wereldkampioene Angelina Golikova (37"433) en haar landgenote Daria Katsjanova (37"583). Later op de middag ziet Tas af van een start op de de 1.500 meter. Op de laatste dag van het toernooi hoopt ze mee te doen aan de massastart, het onderdeel waarvoor ze zich voor de Olympische Winterspelen heeft geplaatst.

08-01-2022 08-01-2022.

23:04 23 uur 04. Ik kwam niet in de race. De opening was te traag, terwijl het in de aanloop naar deze wedstrijd toch erg goed ging. Het idee was een goede wedstrijd te rijden. Dit was niet zoals het moest zijn. . Mathias Vosté na zijn 1.000m. Ik kwam niet in de race. De opening was te traag, terwijl het in de aanloop naar deze wedstrijd toch erg goed ging. Het idee was een goede wedstrijd te rijden. Dit was niet zoals het moest zijn. Mathias Vosté na zijn 1.000m

21:12 21 uur 12. Vosté 15e op Nederlands nummer. Mathias Vosté is met de 15e plaats op de 1.000m aan het EK schaatsen begonnen. Onze landgenoot deed het behoorlijk, maar kwam niet in de buurt van de toptijden van de Nederlandse mannen. De Europese titel was voor Thomas Krol in 1'07"77, Kjeld Nuis, die niet eens naar de Spelen mag op dit nummer en in Peking de Nederlandse vlag mag dragen, werd tweede op amper 9 honderdsten. Kai Verbij pakte het brons (1'07"95). . Vosté 15e op Nederlands nummer Mathias Vosté is met de 15e plaats op de 1.000m aan het EK schaatsen begonnen. Onze landgenoot deed het behoorlijk, maar kwam niet in de buurt van de toptijden van de Nederlandse mannen.

De Europese titel was voor Thomas Krol in 1'07"77, Kjeld Nuis, die niet eens naar de Spelen mag op dit nummer en in Peking de Nederlandse vlag mag dragen, werd tweede op amper 9 honderdsten. Kai Verbij pakte het brons (1'07"95).

21:00 21 uur .

16:29 Er worden in Heerenveen 14 gouden medailles uitgedeeld. 16 uur 29. Er worden in Heerenveen 14 gouden medailles uitgedeeld

07-01-2022 07-01-2022.