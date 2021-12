15:29

15 uur 29. Vanhoutte haakt af. Stien Vanhoutte neemt komend weekend niet deel aan de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Salt Lake City. Vanhoutte heeft zich ziek afgemeld. Volgens weekend zal ze normaal wel starten in Calgary. "Bij de eerste World Cups was ik wat ziek, vooral in Polen", laat ze weten. "Maar nu gaat het beter." De prestaties van Vanhoutte in de eerste WB-manches waren wat onder de maat. Ze wil zich plaatsen voor de Olympische Winterspelen van februari in Peking. .