WB schaatsen Calgary: Tas scherpt nu ook persoonlijk record op 3.000m aan

WB schaatsen in Calgary (Can)

08:41 08 uur 41. Tas verbreekt nu ook persoonlijk record op 3.000m. Op de 500m scherpte ze eerder al haar Belgische record aan, maar ook op de 3.000m was er nog verbetering mogelijk voor Sandrine Tas. Op de wereldbeker in Calgary verbrak ze met 4'13"98 haar persoonlijk record. Ze deed bijna een seconde van haar vorige besttijd, maar toch leverde het haar maar een 26e plek op in de B-groep. Tas komt in Calgary nog in actie op de 1.000m, 1.500m en de massastart.



Ze deed bijna een seconde van haar vorige besttijd, maar toch leverde het haar maar een 26e plek op in de B-groep. Tas komt in Calgary nog in actie op de 1.000m, 1.500m en de massastart.

23:45 23 uur 45. Swings schaatst naar 6e tijd op 5000m. Bart Swings is vrijdag 6e geworden op de 5000m (Divisie A) op de WB in Calgary. schaatsen in Calgary, Canada. De 30-jarige Louvanist schaatste in de 8e en laatste reeks tegen de Italiaan Davide Ghiotto. Gesterkt door zijn verse BR van vorige week knalde Swings naar de 6e tijd op 16 deelnemers. Hij begon voorzichtig en schoof halverwege de race op naar de 10e positie om uiteindelijk als 6e te finishen in 6:12:42. Wereldrecordhouder Nils van der Poel won voor de Italiaan Davide Ghiotto en de Nederlander Ted-Jan Bloemen. Zaterdag komt Swings in actie op de massastart, zijn beste onderdeel, en op de 1500m.

Gesterkt door zijn verse BR van vorige week knalde Swings naar de 6e tijd op 16 deelnemers. Hij begon voorzichtig en schoof halverwege de race op naar de 10e positie om uiteindelijk als 6e te finishen in 6:12:42. Wereldrecordhouder Nils van der Poel won voor de Italiaan Davide Ghiotto en de Nederlander Ted-Jan Bloemen. Zaterdag komt Swings in actie op de massastart, zijn beste onderdeel, en op de 1500m.