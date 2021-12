23:45

23 uur 45. Swings schaatst naar 6e tijd op 5000m. Bart Swings is vrijdag 6e geworden op de 5000m (Divisie A) op de WB in Calgary. schaatsen in Calgary, Canada. De 30-jarige Louvanist schaatste in de 8e en laatste reeks tegen de Italiaan Davide Ghiotto. Gesterkt door zijn verse BR van vorige week knalde Swings naar de 6e tijd op 16 deelnemers. Hij begon voorzichtig en schoof halverwege de race op naar de 10e positie om uiteindelijk als 6e te finishen in 6:12:42. Wereldrecordhouder Nils van der Poel won voor de Italiaan Davide Ghiotto en de Nederlander Ted-Jan Bloemen. Zaterdag komt Swings in actie op de massastart, zijn beste onderdeel, en op de 1500m. .