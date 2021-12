Geen nieuwe zege voor Swings op massastart, opnieuw BR voor Tas

WB schaatsen in Calgary (Can)

WB schaatsen in Calgary (Can)

08:29 08 uur 29. Weer een record voor Tas. Sandrine Tas heeft de 2e dag van de Werelbeker in Calgary afgesloten met een Belgisch record op de 1.000 meter. Tas schaatste in de B-groep naar een tijd van 1'16"46. Dat is zeven honderdsten sneller dan haar tijd van vorige week in Salt Lake City. Stien Vanhoutte scherpte dan weer haar persoonlijk record aan tot 1'17"54. Die tijden leverden de Belgische rijdsters de 18e en de 26e plaats op. Tas is op dreef. Ze scherpte eerder ook het record op de 500m en de 3.000m. . Weer een record voor Tas Sandrine Tas heeft de 2e dag van de Werelbeker in Calgary afgesloten met een Belgisch record op de 1.000 meter. Tas schaatste in de B-groep naar een tijd van 1'16"46. Dat is zeven honderdsten sneller dan haar tijd van vorige week in Salt Lake City.

Stien Vanhoutte scherpte dan weer haar persoonlijk record aan tot 1'17"54. Die tijden leverden de Belgische rijdsters de 18e en de 26e plaats op.

Tas is op dreef. Ze scherpte eerder ook het record op de 500m en de 3.000m.

12-12-2021 12-12-2021.

23:18 Het podium van de massastart in cowboystad Calgary:. 23 uur 18. Het podium van de massastart in cowboystad Calgary:

23:00 Albert Hoolwerf kan het nauwelijks geloven:. 23 uur . Albert Hoolwerf kan het nauwelijks geloven:

22:49 22 uur 49. Swings 2e in massastart, Nederlandse aanvaller wint. Na zijn overwinning van vorige week in Salt Lake City is Bart Swings deze week als 2e geëindigd. Hij won de sprint van het peloton, maar aanvaller Albert Hoolwerf kreeg hij niet meer te pakken. De Nederlander was vroeg in de aanval gegaan met de Duitser Rijhnen. Hoolwerf kon in het peloton rekenen op zijn landgenoot Jansman om de tegenaanval te neutraliseren, Swings stond er alleen voor. Hij maande zijn collega's aan om de jacht in te zetten, maar iedereen keek de kat uit de boom. Rijhnen kreeg hij nog te pakken, Hoolwerf was gaan vliegen. . Swings 2e in massastart, Nederlandse aanvaller wint Na zijn overwinning van vorige week in Salt Lake City is Bart Swings deze week als 2e geëindigd. Hij won de sprint van het peloton, maar aanvaller Albert Hoolwerf kreeg hij niet meer te pakken.

De Nederlander was vroeg in de aanval gegaan met de Duitser Rijhnen. Hoolwerf kon in het peloton rekenen op zijn landgenoot Jansman om de tegenaanval te neutraliseren, Swings stond er alleen voor.

Hij maande zijn collega's aan om de jacht in te zetten, maar iedereen keek de kat uit de boom. Rijhnen kreeg hij nog te pakken, Hoolwerf was gaan vliegen.

21:44 21 uur 44.

21:38 21 uur 38. Swings 5e, Vosté 10e op 1.500 meter. Bart Swings heeft een degelijke 1.500 meter neergezet op de universitaire schaatspiste van Calgary. Zijn chrono was goed voor de 5e plaats. Met 1'43"51 bleef hij 1 seconde boven zijn persoonlijk record (op dezelfde schaatsbaan). Swings ging hard, maar ook niet knoerthard. Omdat hij over een uur de finale van zijn specialiteit schaatst: de massastart. Mathias Vosté legde de 1.500 meter af in 1'43"739, net goed voor een plaats in de top 10. Joey Mantia won het Noord-Amerikaanse duel om de zege. Met 1'41"860 ging hij een halve seconde sneller dan de Canadees Connor Howe (1'42"425). . Swings 5e, Vosté 10e op 1.500 meter Bart Swings heeft een degelijke 1.500 meter neergezet op de universitaire schaatspiste van Calgary. Zijn chrono was goed voor de 5e plaats. Met 1'43"51 bleef hij 1 seconde boven zijn persoonlijk record (op dezelfde schaatsbaan).

Swings ging hard, maar ook niet knoerthard. Omdat hij over een uur de finale van zijn specialiteit schaatst: de massastart.

Mathias Vosté legde de 1.500 meter af in 1'43"739, net goed voor een plaats in de top 10.

Joey Mantia won het Noord-Amerikaanse duel om de zege. Met 1'41"860 ging hij een halve seconde sneller dan de Canadees Connor Howe (1'42"425).

21:30 21 uur 30. Sterke Nederlanders als wereldrecordhouder Kjeld Nuis en Patrick Roest ontbreken in Calgary. Zij zijn teruggekeerd naar Europa om zich voor te bereiden op hun olympisch kwalificatietoernooi. . Sterke Nederlanders als wereldrecordhouder Kjeld Nuis en Patrick Roest ontbreken in Calgary. Zij zijn teruggekeerd naar Europa om zich voor te bereiden op hun olympisch kwalificatietoernooi.



08:41 08 uur 41. Tas verbreekt nu ook persoonlijk record op 3.000m. Op de 500m scherpte ze eerder al haar Belgische record aan, maar ook op de 3.000m was er nog verbetering mogelijk voor Sandrine Tas. Op de wereldbeker in Calgary verbrak ze met 4'13"98 haar persoonlijk record. Ze deed bijna een seconde van haar vorige besttijd, maar toch leverde het haar maar een 26e plek op in de B-groep. Tas komt in Calgary nog in actie op de 1.000m, 1.500m en de massastart. . Tas verbreekt nu ook persoonlijk record op 3.000m Op de 500m scherpte ze eerder al haar Belgische record aan, maar ook op de 3.000m was er nog verbetering mogelijk voor Sandrine Tas. Op de wereldbeker in Calgary verbrak ze met 4'13"98 haar persoonlijk record.



Ze deed bijna een seconde van haar vorige besttijd, maar toch leverde het haar maar een 26e plek op in de B-groep. Tas komt in Calgary nog in actie op de 1.000m, 1.500m en de massastart.

11-12-2021 11-12-2021.

23:45 23 uur 45. Swings schaatst naar 6e tijd op 5000m. Bart Swings is vrijdag 6e geworden op de 5000m (Divisie A) op de WB in Calgary. schaatsen in Calgary, Canada. De 30-jarige Louvanist schaatste in de 8e en laatste reeks tegen de Italiaan Davide Ghiotto. Gesterkt door zijn verse BR van vorige week knalde Swings naar de 6e tijd op 16 deelnemers. Hij begon voorzichtig en schoof halverwege de race op naar de 10e positie om uiteindelijk als 6e te finishen in 6:12:42. Wereldrecordhouder Nils van der Poel won voor de Italiaan Davide Ghiotto en de Canadees Ted-Jan Bloemen. Zaterdag komt Swings in actie op de massastart, zijn beste onderdeel, en op de 1500m. . Swings schaatst naar 6e tijd op 5000m Bart Swings is vrijdag 6e geworden op de 5000m (Divisie A) op de WB in Calgary. schaatsen in Calgary, Canada. De 30-jarige Louvanist schaatste in de 8e en laatste reeks tegen de Italiaan Davide Ghiotto.

Gesterkt door zijn verse BR van vorige week knalde Swings naar de 6e tijd op 16 deelnemers. Hij begon voorzichtig en schoof halverwege de race op naar de 10e positie om uiteindelijk als 6e te finishen in 6:12:42. Wereldrecordhouder Nils van der Poel won voor de Italiaan Davide Ghiotto en de Canadees Ted-Jan Bloemen. Zaterdag komt Swings in actie op de massastart, zijn beste onderdeel, en op de 1500m.