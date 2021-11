18:37 18 uur 37. Swings komt niet uit de verf op de 10.000 meter. Bart Swings is zaterdag op de 10.000 meter als elfde en voorlaatste geëindigd. Swings kon bijna 7 kilometer lang een goed tempo aan, maar daarna doofde zijn vlam helemaal uit. Zijn tijd was 13'18"03. De Zweedse wereldrecordhouder en wereldkampioen Nils Van der Poel verblufte zijn tegenstanders en de toeschouwers in de Sörmarka Arena met 12'38"92. Dat is, op een laaglandbaan met stroef ijs, de zevende chrono aller tijden. Van der Poel - zijn grootouders kwamen uit Nederland - declasseerde de Nederlander Jorrit Bergsma, die in 12'56"08 tweede werd en de Canadees Ted-Jan Bloemen, derde met 13'00"23. Van het oude baanrecord (Sven Kramer, 12'50"97) haalde Van der Poel 12 seconden af. De race van zaterdag is dit seizoen de enige tien kilometer in de wereldbekercyclus. De top 8 mogen zich wel zeker achten van een plek op de Winterspelen volgend jaar. . Swings komt niet uit de verf op de 10.000 meter Bart Swings is zaterdag op de 10.000 meter als elfde en voorlaatste geëindigd. Swings kon bijna 7 kilometer lang een goed tempo aan, maar daarna doofde zijn vlam helemaal uit. Zijn tijd was 13'18"03.

18:36 18 uur 36.

18:35 18 uur 35.

12:16 12 uur 16. Sandrine Tas benadert toptijd op 500 meter. Op dag 2 in Stavanger heeft Sandrine Tas snel geschaatst op de 500 meter. Ze zette 39"34 neer, amper 4 honderdsten boven haar persoonlijk record van vorig seizoen. Die tijd leverde haar de 16e plaats op in de B-groep, daarmee eindigt ze in de middenmoot. Het nationale record is in handen van Stien Vanhoutte met 39"19. Die kwam vandaag tot 40"14, waarmee ze 26e eindigde op 27 deelnemers. De eerste plaats in de B-groep was voor de Zuid-Koreaanse Min Sun Kim in 38"12, de Nederlandse Dione Voskamp (38"49) en Canadese Marsha Hudey (38"75) mochten mee op het podium.



12:15 12 uur 15. Sandrine Tas in actie

20-11-2021 20-11-2021.

18:51 18 uur 51. Morgen komt Bart Swings in actie. Hij schaatst in Noorwegen zijn eerste 10.000 meter van het seizoen.

18:46 18 uur 46. Tegenvaller voor Vosté: hij degradeert naar de B-groep. Mathias Vosté heeft de olympische vorm nog lang niet te pakken. Op de 1.000 meter eindigde hij als 20e en laatste (in 1'10"46), een eind verwijderd van het podium vol Nederlanders. Thomas Krol won in 1'08"66, voor Kai Verbij (1'08"68) en Kjeld Nuis (1'08"74). Vosté is wat op de sukkel. Vorig seizoen stapte hij van het ijs met een liesblessure, vorige week in Polen had de schaatser last van een zware verkoudheid. Mogelijk is hij nog niet helemaal hersteld.



18:42 18 uur 42. Mathias Vosté (archieffoto).

17:26 17 uur 26. Bijrol voor Tas en Vanhoutte in B-groep 1.000 meter. Op de eerste dag van de Wereldbekerwedstrijden in Noorwegen hebben de Belgische vrouwen een bijrol gespeeld. Sandrine Tas eindigde op de 1.000 meter in de B-groep als 20e (in 1'19"07). Stien Vanhoutte werd 28e (in 1'20"38). Toch een opluchting voor Vanhoutte. Vorige week had ze de 1.000 meter moeten laten schieten wegens ziekte.

17:24 17 uur 24. Sandrine Tas.