16 uur 02. Sandrine Tas pakt BR 500m af van Vanhoutte. Op de 500 meter bij de vrouwen is Sandrine Tas de nieuwe Belgische recordhoudster met 39"304. Zo doet ze beter dan de 39"35 van Stien Vanhoutte. Die zette vandaag met 39"325 trouwens ook een persoonlijk record neer. Bovenaan stond (natuurlijk) een Nederlandse met Femke Kok (37"233), voor de Russin Golikova en de Oostenrijkse Herzog. Tas eindigde 23e op 26 deelneemsters, Vanhoutte 25e. .

15 uur 53. Swings doet weer beter op 1.500m: 6e. Het gaat elke week wat beter met Bart Swings op de 1.500 meter. Op het EK 2 weken geleden zette hij 1'47"11 neer (5e), vorige week op WB I was hij 11e met 1'46"177 en vandaag klom hij met 1'45"478" naar de 6e plaats. Swings moest 3 Nederlanders, Krol won net als vorige week in 1'43"428, Nuis, Roest, en 2 Noren, Engebraten en Pedersen voorlaten. .

12 uur 56. Sandrine Tas schaatst naar 9e plek. In de B-divisie van de 1.500 meter is Sandrine Tas 9e geworden. Tas reed een chrono van 2'03"150 en was daarmee 5"40 langzamer dan de Canadese winnares Isabelle Weidemann (1'57"742). .