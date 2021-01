WB Heerenveen II: Bart Swings eindigt 7e op de 5.000 meter

Vorige week kaapte Bart Swings de bronzen medaille weg op de 1e wereldbekermanche, vandaag deed de Europese kampioen 1 kleur beter op de massastart. Enkel de Nederlandse wereldkampioen Jorrit Bergsma was beter dan onze landgenoot.





De ervaren Bergsma was ontsnapt en kwam alleen binnen in 7'43"470, Swings was 1,5 seconde later de snelste van 7 achtervolgers. Hij finishte in 7'45"080. De Zwitser Livio Wenger (7'45"210) was 3e, vorige week was hij de 2e. Toen won met Arjan Stroetinga een andere Nederlander.





Er namen 16 schaatsers deel aan de finale. Met zijn brons en zilver steekt Swings de wereldbeker in de discipline op zak, voor Wenger en Bergsma.



Er zijn in dit coronaseizoen maar 2 wereldbekermanches. Ook in de halve finales waren er WB-punten te verdienen.