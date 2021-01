17:37 17 uur 37. Revanche voor Vosté. Met een sterke 1.000 meter (1'09"49) sluit Mathias Vosté de eerste dag van het EK sprint toch nog met een goed gevoel af. Vosté reed de 9e tijd van het hele veld en sluit de eerste dag af als 13e. In de tussenstand staat de Nederlander Thomas Krol aan de leiding, voor landgenoot Hein Otterspeer. Titelverdediger Kai Verbij is, zoals eerder vermeld, kansloos na een val op de 500 meter. . Revanche voor Vosté Met een sterke 1.000 meter (1'09"49) sluit Mathias Vosté de eerste dag van het EK sprint toch nog met een goed gevoel af. Vosté reed de 9e tijd van het hele veld en sluit de eerste dag af als 13e.

16:44 16 uur 44. Vanhoutte op de 1.000 meter. Stien Vanhoutte legt de 1.000 meter af in 1'19"55. Op die afstand maakt ze nog altijd jacht op het Belgische record, dat nog steeds in handen is van de inmiddels al gestopte Jelena Peeters. Vanhoutte eindigt met die tijd andermaal 13e, de overwinning was voor Jorien ter Mors, die een volledig Nederlands podium topte. De Russin Golikova staat wel aan de leiding na dag 1, Vanhoutte is 13e.

16:12 16 uur 12. Vosté onder de verwachtingen, titelverdediger valt. Mathias Vosté is op de 500 meter een eindje boven zijn Belgische record gebleven: 35"73 was zijn eindtijd, terwijl hij een jaar eerder nog meer dan een halve seconde sneller was. De grote pechvogel van de middag was de Nederlander Kai Verbij. De titelverdediger kwam ten val en mag een 3e titel op een rij op zijn buik schrijven.

16:10 16 uur 10. Stien Vanhoutte verbetert Belgisch record 500 meter. Op de eerste 500 meter van het EK sprint is Stien Vanhoutte meteen onder haar eigen Belgische record gedoken, dat ze een jaar geleden ook al in Heerenveen had geschaatst. Ze liet de klok stoppen na 39"35, 17 honderdsten onder haar oude tijd. Vanhoutte staat voorlopig op de 13e plaats van 16 deelnemers. Later wordt ook nog de 1.000 meter gereden en morgen staan nog eens een 500m en 1.000 meter op het programma.

