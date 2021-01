Mathias Vosté heeft zijn EK afgesloten met zijn beste wedstrijd, een 1'08"78 en een stuk sneller dan gisteren, toen hij al 9e was op deze afstand. Zijn Belgische record is wel nog een stukje scherper, maar dat reed hij wel op grote hoogte.

17 uur 14. Vosté sluit af met knaller. Mathias Vosté heeft zijn EK afgesloten met zijn beste wedstrijd, een 1'08"78 en een stuk sneller dan gisteren, toen hij al 9e was op deze afstand. Zijn Belgische record is wel nog een stukje scherper, maar dat reed hij wel op grote hoogte. .

15 uur 47. Vanhoutte verbetert zich niet op de 500 meter. Stien Vanhoutte is op dag 2 van het EK sprint een fractie boven haar Belgisch record gebleven (39"35), een tijd die ze gisteren evenaarde. 39"40 was de 14e tijd van alle deelnemers en hiermee zakt ze ook naar de 14e plaats. Straks sluit ze haar toernooi af met de 1.000 meter. .

17 uur 37. Revanche voor Vosté. Met een sterke 1.000 meter (1'09"49) sluit Mathias Vosté de eerste dag van het EK sprint toch nog met een goed gevoel af. Vosté reed de 9e tijd van het hele veld en sluit de eerste dag af als 13e. In de tussenstand staat de Nederlander Thomas Krol aan de leiding, voor landgenoot Hein Otterspeer. Titelverdediger Kai Verbij is, zoals eerder vermeld, kansloos na een val op de 500 meter. .

16:44

16 uur 44. Vanhoutte op de 1.000 meter. Stien Vanhoutte legt de 1.000 meter af in 1'19"55. Op die afstand maakt ze nog altijd jacht op het Belgische record, dat nog steeds in handen is van de inmiddels al gestopte Jelena Peeters. Vanhoutte eindigt met die tijd andermaal 13e, de overwinning was voor Jorien ter Mors, die een volledig Nederlands podium topte. De Russin Golikova staat wel aan de leiding na dag 1, Vanhoutte is 13e. .