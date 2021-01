15:21

15 uur 21. Vijfde plek voor Bart Swings na 2 onderdelen. Na de 5.000 meter prijkt Bart Swings op de 5e plaats in de tussenstand om het EK allround. Swings kwam op de 5 kilometer uit tegen zijn rechtstreekse concurrent Sverre Lunde Pedersen. Met 6'19"37 was hij nipt sneller dan de Noor en reed hij de 4e tijd van alle deelnemers, maar het was niet de toptijd waarop Swings wellicht gehoopt had. Thuisrijder Patrick Roest heeft de beste papieren na de eerste dag. De Nederlander werd tweede op de 500 meter en was de snelste op de 5 kilometer in 6'10"25. In de stand blijft hij Sverre Lunde Pedersen en zijn landgenoot Marcel Bosker voor. .