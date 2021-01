Bart Swings kan zich optrekken aan 6e plaats op 5.000 meter en brons op massastart

Patrick Roest heeft opnieuw zijn blakende vorm getoond op de 5.000 meter. De Nederlander verbeterde het baanrecord in Heerenveen en was met 6'05"145 meer dan 6 seconden sneller dan zijn landgenoot Sven Kramer. De Rus Sergej Trofimov mocht als derde op het podium.

17 uur 13. Nederland boven op de 5.000 meter. Patrick Roest heeft opnieuw zijn blakende vorm getoond op de 5.000 meter. De Nederlander verbeterde het baanrecord in Heerenveen en was met 6'05"145 meer dan 6 seconden sneller dan zijn landgenoot Sven Kramer. De Rus Sergej Trofimov mocht als derde op het podium. .

17:11

17 uur 11. Geen topresultaten voor Belgische vrouwen. Stien Vanhoutte en Sandrine Tas hebben zondag op de wereldbeker schaatsen in Heerenveen niet kunnen stunten. Beide Belgische sprintsters eindigden op de 500 meter respectievelijk als 21e en 23e. Eerder op de dag werd Tas, net als Vanhoutte een tot schaatser omgeschoolde skeeleraar, veertiende op de 3.000 meter (B-groep) in 4:19.86. Daarmee bleef ze drie seconden boven haar beste prestatie. Op de 1.000 meter finishte Vanhoutte in 1:19.17 als tiende in de B-groep. Lang leek ze op weg naar een persoonlijke toptijd en mogelijk Belgisch record. Maar een laatste ronde van 32.2 (een verval van vier seconden vergeleken met de eerste omloop) verhinderde dat. .