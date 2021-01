Bart Swings haalt podium op eerste WB-manche massastart en pakt brons

Bart Swings is net buiten de top 10 gevallen op de 1.500 meter. Met zijn tijd van 1'46"17 was onze landgenoot bijna 3 seconden trager dan winnaar Thomas Krol. Swing komt straks nog in actie op de massastart, zijn beste nummer.

De Nederlandse mannen hebben de top 5 helemaal ingepalmd op de 1.500 meter. De zege was voor Thomas Krol, hij was ruim sneller dan zijn landgenoten Patrick Roest, Kjeld Nuis, Wesly Dijs en Louis Hollaar.

16 uur 35. Stien Vanhoutte en Sandrine Tas hebben leergeld betaald in Heerenveen. Op de 1.500 meter verbeterde Tas wel haar persoonlijk record in de B-groep. Op de 500 meter eindigde ze als 28e en laatste in de A-groep. Vanhoutte was meer dan een seconde sneller dan Tas op de 500 meter, maar dat leverde haar slechts de 25e plaats op. Tas komt straks nog in actie in de finale van de massastart. .