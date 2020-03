Op de 5 kilometer kon Swings geen enkele keer onder de 6'20" duiken. Zijn eerste race in oktober was zijn snelste. "Dat geeft aan dat de opbouw van het seizoen niet goed is geweest", erkende Swings. "Ik ben heel kritisch voor mezelf, maar je kan tijdens het seizoen niet te veel zaken ineens wijzigen."

17 uur 29. Swings wordt 8e op 5.000m. Bart Swings is op de laatste wereldbeker van het seizoen in Heerenveen als 8e geëindigd op de 5.000 meter. Hij finishte in 6'21"78. In het totaalklassement van de wereldbeker op die afstand strandt Swings op de 10e plaats. De Nederlander Patrick Roest won en hij zette ook de overwinning in het wereldbekerklassement op de 5 km op zijn naam.