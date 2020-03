Swings steekt met 2e plaats wereldbeker massastart op zak in Heerenveen

17:34 17 uur 34. Swings eindigt 2e op massastart en is zo eindwinnaar in discipline. Bart Swings heeft erg nipt het eindklassement van de wereldbeker massastart op zak gestoken. Onze landgenoot legde in een spannende spurt beslag op de 2e plaats. Enkel de Zuid-Koreaan Jaewon Chung was een fractie sneller, voor zijn eerste WB-zege uit zijn carrière. De Amerikaan Joey Mantia eindigde derde. Dat Swings Mantia achter zich hield, was belangrijk. In de WB-eindstand telt Swings 570 punten, Mantia 569 en Chung 462. Swings eindigt 2e op massastart en is zo eindwinnaar in discipline Bart Swings heeft erg nipt het eindklassement van de wereldbeker massastart op zak gestoken. Onze landgenoot legde in een spannende spurt beslag op de 2e plaats. Enkel de Zuid-Koreaan Jaewon Chung was een fractie sneller, voor zijn eerste WB-zege uit zijn carrière. De Amerikaan Joey Mantia eindigde derde. Dat Swings Mantia achter zich hield, was belangrijk. In de WB-eindstand telt Swings 570 punten, Mantia 569 en Chung 462.

17:33 17 uur 33. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

08-03-2020 08-03-2020.

18:07 18 uur 07. 4e plaats voor Vosté. Mathias Vosté sluit zijn seizoen af met een 4e plaats op de 1.000 meter in Heerenveen. Met zijn tijd van 1'08"15 miste hij zijn Belgische record met slechts 36 honderdsten. In de eindstand van de wereldbeker is Vosté 7e. De Nederlander Krol is eindwinnaar. . 4e plaats voor Vosté Mathias Vosté sluit zijn seizoen af met een 4e plaats op de 1.000 meter in Heerenveen. Met zijn tijd van 1'08"15 miste hij zijn Belgische record met slechts 36 honderdsten. In de eindstand van de wereldbeker is Vosté 7e. De Nederlander Krol is eindwinnaar.

18:05 18 uur 05. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten

17:33 17 uur 33. Op de 5 kilometer kon Swings geen enkele keer onder de 6'20" duiken. Zijn eerste race in oktober was zijn snelste. "Dat geeft aan dat de opbouw van het seizoen niet goed is geweest", erkende Swings. "Ik ben heel kritisch voor mezelf, maar je kan tijdens het seizoen niet te veel zaken ineens wijzigen.". Op de 5 kilometer kon Swings geen enkele keer onder de 6'20" duiken. Zijn eerste race in oktober was zijn snelste. "Dat geeft aan dat de opbouw van het seizoen niet goed is geweest", erkende Swings. "Ik ben heel kritisch voor mezelf, maar je kan tijdens het seizoen niet te veel zaken ineens wijzigen."