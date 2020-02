23:40

23 uur 40. Vosté klopt Swings. Op de 1.500 meter was Mathias Vosté (1'45"214) een fractie sneller dan Bart Swings (1'45"310). Voor Vosté betekende dit een persoonlijk record. Beide Belgen speelden in de eindstand wel geen rol van betekenis met een 15e en 16e plaats. De zege was voor Denis Joeskov, in 1'43"234.