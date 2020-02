Swings begint met de 15e plaats op de 500m aan zijn WK allround

13:41 13 uur 41. Vanhoutte eindigt als 24e, wereldtitel voor Takagi. Stien Vanhoutte heeft haar WK sprint afgesloten met de 23e plaats op de 500m in 1'19"74. In de eindafrekening is onze landgenote 24e (op 27) . De wereldtitel is voor de Japanse Miho Takagi, die 3 van de 4 onderdelen won. Vanhoutte eindigt als 24e, wereldtitel voor Takagi Stien Vanhoutte heeft haar WK sprint afgesloten met de 23e plaats op de 500m in 1'19"74. In de eindafrekening is onze landgenote 24e (op 27) . De wereldtitel is voor de Japanse Miho Takagi, die 3 van de 4 onderdelen won.

12:49 12 uur 49. Swings opent met 15e stek op 500m. Ook de allroundschaatsers zijn aan hun WK begonnen vandaag. Bart Swings opende met de 15e plaats op de 500m, niet zijn favoriete nummer. Met 37"01 was hij bijna 1 seconde trager dan de Japanner Seitaro Ichinohe. Sven Kramer werd 19e. De Nederlander probeert in Hamar voor de 10e keer wereldkampioen allround te worden.

11:46 11 uur 46. Vosté nog altijd 13e. Mathias Vosté is na de 500m nog altijd 13e in de tussenstand. Hij legde de baanronde+100m af in 35"64 en was dus net iets trager dan gisteren. De Japanner Shinhama was opnieuw de snelste en begint als leider aan de afsluitende 1.000m.

11:31 11 uur 31. Vanhoutte iets sneller dan gisteren op 500m. Stien Vanhoutte heeft haar tweede 500m iets sneller afgewerkt. Ze werd vanochtend 25e in 39"74 en dat is ook haar plaats in de voorlopige tussenstand. De Japanse Takagi werd 2e en begint in pole position aan de afsluitende 1.000m.

29-02-2020. 22:02 22 uur 02. Vosté 13e na dag 1. Mathias Vosté bracht het er iets beter vanaf bij de mannen. Hij opende met een 19e plaats op de 500m in 35"53, om vervolgens 12e te worden op de 1.000m in 1'09"28. Na dag 1 is onze landgenoot voorlopig 13e in de tussenstand. Ook bij de mannen gaat Japan aan de leiding dankzij Tatsuya Shinhama.

