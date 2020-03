Bart Swings mist 10.000 meter op WK allround ondanks technische goede 1.500 meter

15:38 15 uur 38. Swings 6e op 1.500 meter. Op de 1.500 meter is Bart Swings naar de 6e plaats gesneld met een tijd van 1'46"14. De wereldtitel ging naar Patrick Roest (1'44"14). De Nederlander versloeg de Noor Sverre Lunde Pedersen (1'45"02). Op de 10.000 meter kan Roest zijn 3e wereldtitel op een rij pakken. . Swings 6e op 1.500 meter Op de 1.500 meter is Bart Swings naar de 6e plaats gesneld met een tijd van 1'46"14. De wereldtitel ging naar Patrick Roest (1'44"14). De Nederlander versloeg de Noor Sverre Lunde Pedersen (1'45"02). Op de 10.000 meter kan Roest zijn 3e wereldtitel op een rij pakken.

15:37 15 uur 37. Technisch goede Swings. In zijn 1.500 meter tegen Hallgeir Engebräten hield Swings het verval zeer beperkt. Op de streep versloeg hij de stevig aangemoedigde Noor. Net als op de 5.000 meter oogde Swings fris en was er technisch weinig aan te merken. De recente trainingen met Jan Blokhuijsen hadden kennelijk een positief resultaat.

15:36 15 uur 36. Geen Swings op de 10.000 meter. Maar net als vorig jaar in Calgary is het WK van Swings na 3 afstanden al ten einde. Onze landgenoot bezet de 8e plaats in het klassement, maar mag niet starten op de 10.000 meter omdat zijn vijf kilometer van mindere kwaliteit was. De Canadezen Ted-Jan Bloemen en Jordan Belchos hebben door hun sterke 5.000 meter wel een startbewijs gekregen voor de 10.000 meter.

15:35 15 uur 35. Wüst regeert voor de 7e keer. Bij de vrouwen veroverde Ireen Wüst voor de 7e keer de wereldtitel allround. Op het podium voor het eindklassement werd de Nederlandse vergezeld door de Canadese Ivanie Blondin (2e) en de Nederlandse Antoinette de Jong (3e). Alleen de Duitse Gunda Niemann-Stirnemann won vaker het WK bij de allrounders: 8 keer.

01-03-2020 01-03-2020.

19:29 Sven Kramer geeft er de brui aan na de eerste dag. De negenvoudige wereldkampioen allround was al twijfelachtig door gezondheidsproblemen in zijn familie en presteerde ook onder zijn niveau in Hamar. 19 uur 29.

17:54 17 uur 54. Swings is 9e na dag 1, leidersplaats is voor Roest. Bart Swings sluit de eerste dag van het WK allround af op de 9e plaats. Hij legde zijn 5.000m af in 6'26"74 en werd daarmee 11e. Na twee van de vier afstanden is de leidersplaats voorlopig voor de Nederlander Patrick Roest. Vooral op de 5.000m maakte hij het verschil. Sven Kramer heeft nog heel wat werk, wil hij voor de 10e keer wereldkampioen worden. Hij is voorlopig pas 12e in de tussenstand.

17:20 17 uur 20. Wüst op koers voor 6e wereldtitel. Na de eerste dag gaat Ireen Wüst aan de leiding op het WK allround bij de vrouwen. De Nederlandse schaatslegende, die haar 6e wereldtitel kan pakken, werd 4e op de 500m en 3e op de 3.000m. Martina Sablikova, haar grote concurrente, is voorlopig pas 10e, maar haar afstanden komen nog.