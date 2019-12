Stien Vanhoutte heeft in Kazachstan het Belgische record op de 500 meter verbeterd. De 23-jarige Vanhoutte schaatste naar een tijd van 39"61, 22 honderdste seconde sneller dan de oude toptijd, die sinds de openingswedstrijd van 12 oktober in Inzell op haar naam stond.

09 uur 24. Belgisch record op 500 meter. Stien Vanhoutte heeft in Kazachstan het Belgische record op de 500 meter verbeterd. De 23-jarige Vanhoutte schaatste naar een tijd van 39"61, 22 honderdste seconde sneller dan de oude toptijd, die sinds de openingswedstrijd van 12 oktober in Inzell op haar naam stond. .

09:23

09 uur 23. Vanhoutte won haar rit in het ijspaleis Alau tegen de Zuid-Koreaanse Seung Heun Shin (39"85). De eerste 100 meter legde onze landgenote af in 11"07. Vanhoutte eindigde als 16e in de B-groep. De zege was voor de Nederlandse Dione Voskamp (38"72). De Russin Irina Koeznetsova werd 2e (38"77) en de Poolse Andzelika Wojcik 3e (38"93). .