Swings 4e in halve finale massastart, persoonlijk record voor Vanhoutte

07:37 07 uur 37. Swings 4e in halve finale massastart. In zijn eerste massastart van het seizoen in Minsk werd Swings 4e, in Polen moest hij vrede nemen met de 5e plek. Nagano biedt Swings een nieuwe kans: in zijn halve finale werd hij 4e in 7'46"150, wat hem 43 punten oplevert in de Wereldbeker. Tim Sibiet wordt 13e in zijn halve finale met 7'59"360.

07:33 07 uur 33. Vosté warmt op op 500m. Matthias Vosté maakte vorige week indruk op de 1.000m op de Wereldbeker in Kazachstan en promoveerde naar de A-divisie. Voor de 500m komt onze landgenoot wel nog in actie in de B-groep: met 35"666 bleef hij wat boven zijn persoonlijke record, goed voor een 12e plek.

07:30 07 uur 30. Persoonlijk record Vanhoutte. Stien Vanhoutte heeft op de 500m in de B-divisie haar persoonlijk record verbeterd. Met 39"744 deed ze bijna twee tienden van haar vorige besttijd. Het leverde haar een achttiende plek op in de eindstand en 3 punten voor de Wereldbeker.

13-12-2019 13-12-2019.

12:16 12 uur 16. Belgische vrouwen debuteren in ploegenachtervolging. Sandrine Tas, Stien Vanhoutte en Anke Vos debuteren dit weekend in de ploegenachtervolging. Het is een project, met deelname aan de Winterspelen van 2022 als hoofddoel. Tas moest door een zware blessure passen voor de voorbije WB-wedstrijden, maar is nu dus weer fit.

12:15 12 uur 15. Revelatie Vosté. Vorig weekend trad Mathias Vosté uit de schaduw van Bart Swings. Vosté eindigde 4e op de 1.000 meter en promoveerde naar de A-groep op de 1.500 meter. Kan hij die goede lijn doortrekken in Nagano?

12:13 Mathias Vosté werd vorig weekend 4e op de 1.000 meter. 12 uur 13.