Swings duelleert met Bloemen in achtergrond van 5.000m in Polen

20:13 20 uur 13. Swings eindigt 13e op 5.000 meter. Bart Swings heeft de 13e plaats weggekaapt op de 5.000 meter in Polen. Hij zette 6'31"27 neer in zware omstandigheden. Zijn tegenstrever was de Canadese wereldrecordhouder Ted-Jan Bloemen (met 6'01"86). De twee konden geen afstand nemen van elkaar. Na 3 km verzwakte de Canadees, maar Swings kon niet versnellen. Bloemen haalde het in 6'30"90, een fractie voor Swings, respectievelijk als 12e en 13e. Vorige week in Minsk eindigde Swings 9e in 6'26"30.

20:12 20 uur 12. Roest wint 5.000 meter. De zege in Polen was voor de Nederlander Patrick Roest in 6'19"38, een record op de laaglandbaan. De Russen Danila Semerikov (6'20"47) en Denis Joeskov (6'24"30) mochten mee op het podium. Roest leidt in de wereldbeker met 120 punten.

20:10 20 uur 10. Kramer en Pedersen afwezig. Twee prominente stayers zijn er in Polen niet bij. Naast de Nederlander Sven Kramer, die zich met rugklachten afmeldde, ontbrak wereldkampioen Sverre Lunde Pedersen. De Noor ondervindt nog te veel hinder van een valpartij met de fiets, eind september in Inzell. In Minsk was hij op de 5000 meter teleurstellend veertiende geworden.

11:14 11 uur 14. Belgische deelnemers. Bart Swings zal net als tijdens de eerste WB-manche deelnemen aan 3 nummers. De Belgische inbreng op het Poolse ijs komt voorts van Tim Sibiet, Stien Vanhoutte en Anke Vos.

