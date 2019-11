Swings opent het WB-seizoen schaatsen met 9e plaats op 5.000 meter

20:38

20 uur 38. Swings 9e in eerste WB-manche. Bart Swings is vrijdag in de eerste wereldbekerwedstrijd van het schaatsseizoen als negende geëindigd op de 5.000 meter. In de Wit-Russische hoofdstad Minsk finishte Swings in 6'26"30. In de laatste twee ronden verloor Swings wat tijd en dat kostte hem een betere uitslag.