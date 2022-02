Italië biedt onverwachte tegenstand, maar Frankrijk is toch ongenaakbaar in Six Nations

17:58

17 uur 58. Frankrijk onderstreept ambities met ruime zege tegen Italië. Frankrijk heeft zijn eerste wedstrijd van het toernooi makkelijk gewonnen met 37-10 tegen Italië in het Stade de France. De zege was op voorhand voorspeld door veel mensen, maar de Italianen boden in de beginfase toch meer weerwerk dan verwacht. De bezoekers kwamen 3-7-voor dankzij de jongste speler ooit die een try maakte in de Six Nations: Menoncello, die zijn debuut maakte en 19 jaar en 170 dagen oud is. Pas op het einde van de eerste helft maakte Frankrijk het verschil. Bij de rust was het 18-10. Na de rust liep de tank bij Italië duidelijk leeg en kwam het niet meer tot scoren. De Fransen scoorde wel nog drie try's. Twee daarvan kwamen van man van de match Gabin Villiere. In totaal was hij goed voor drie try's. .