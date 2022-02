17:24

17 uur 24. Wales gaat kopje-onder in Ierland. Ierland heeft de 23e editie van het Zeslandentoernooi ingezet met een knaller. De Ieren waren in hun eerste partij een maatje te groot voor titelverdediger Wales: 29-7. Wales wordt geteisterd door een blessuregolf en miste tegen Ierland heel wat sleutelspelers. Dat betaalden de Welshman cash op het veld. Na de 1e helft stond het 10-0, na een try van Bundee en een penalty van Johnny Sexton. Na de rust ging Ierland op zijn elan door, met twee try's van Andrew Conway. Op het uur zorgde Garry Ringrose voor het bonuspunt met de 4e try van de wedstrijd. Pas in de slotfase kon Wales de nul van het scorebord vegen. .