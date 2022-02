Frankrijk foutloos in Six Nations, Engeland verkoopt Italië een pandoering in Rome

18:25 18 uur 25. Stevig pak slaag voor Italië. Na de uitschuiver tegen Schotland hebben de Engelsen zich in het Zeslandentoernooi kunnen herpakken met een comfortabele zege tegen Italië. In het Stadio Olimpico waren de Italianen geen partij: 0-33. In de stand keren de Engelsen terug op de 3e plaats, als ze nog dromen van de Six Nations-trofee dan kunnen ze zich in de volgende wedstrijd tegen Wales geen slippertje permitteren. Italië is het zwakke broertje in deze poule en staat puntenloos laatste. . Stevig pak slaag voor Italië Na de uitschuiver tegen Schotland hebben de Engelsen zich in het Zeslandentoernooi kunnen herpakken met een comfortabele zege tegen Italië. In het Stadio Olimpico waren de Italianen geen partij: 0-33. In de stand keren de Engelsen terug op de 3e plaats, als ze nog dromen van de Six Nations-trofee dan kunnen ze zich in de volgende wedstrijd tegen Wales geen slippertje permitteren. Italië is het zwakke broertje in deze poule en staat puntenloos laatste.

19:44 19 uur 44. Frankrijk klopt nu ook Ierland: 30-24. Frankrijk behoudt een perfect rapport in de Six Nations. Na Italië vorig weekend ging zaterdag ook Ierland voor de bijl. Frankrijk win met 30-24. Het is al de derde zege op een rij voor Frankrijk tegen Ierland in de Six Nations. Aan de rust was het 19-7.



Het is al de derde zege op een rij voor Frankrijk tegen Ierland in de Six Nations.

Aan de rust was het 19-7.

19:36 19 uur 36. Wales herpakt zich op speeldag 2. Wales heeft na een blamerende nederlaag tegen Ierland op de eerste speeldag een deugddoende zege geboekt op de tweede speeldag. Wales versloeg Schotland met 20-17. Aan de rust stond het 14-14 gelijk na onder meer tries van Graham voor Schotland en Francis voor Wales. Na rust werd er enkel nog gescoord met twee penalty's (elk land een), maar Biggar maakte het verschil door ruim tien minuten voor het einde de bal tussen de palen te trappen (zie video).



Aan de rust stond het 14-14 gelijk na onder meer tries van Graham voor Schotland en Francis voor Wales.

Na rust werd er enkel nog gescoord met twee penalty's (elk land een), maar Biggar maakte het verschil door ruim tien minuten voor het einde de bal tussen de palen te trappen (zie video).

17:58 17 uur 58. Frankrijk onderstreept ambities met ruime zege tegen Italië. Frankrijk heeft zijn eerste wedstrijd van het toernooi makkelijk gewonnen met 37-10 tegen Italië in het Stade de France. De zege was op voorhand voorspeld door veel mensen, maar de Italianen boden in de beginfase toch meer weerwerk dan verwacht. De bezoekers kwamen 3-7-voor dankzij de jongste speler ooit die een try maakte in de Six Nations: Menoncello, die zijn debuut maakte en 19 jaar en 170 dagen oud is. Pas op het einde van de eerste helft maakte Frankrijk het verschil. Bij de rust was het 18-10. Na de rust liep de tank bij Italië duidelijk leeg en kwam het niet meer tot scoren. De Fransen scoorde wel nog drie try's. Twee daarvan kwamen van man van de match Gabin Villiere. In totaal was hij goed voor drie try's.

De zege was op voorhand voorspeld door veel mensen, maar de Italianen boden in de beginfase toch meer weerwerk dan verwacht.



De bezoekers kwamen 3-7-voor dankzij de jongste speler ooit die een try maakte in de Six Nations: Menoncello, die zijn debuut maakte en 19 jaar en 170 dagen oud is.



Pas op het einde van de eerste helft maakte Frankrijk het verschil. Bij de rust was het 18-10.



Na de rust liep de tank bij Italië duidelijk leeg en kwam het niet meer tot scoren. De Fransen scoorde wel nog drie try's. Twee daarvan kwamen van man van de match Gabin Villiere. In totaal was hij goed voor drie try's.

20:03 20 uur 03. Schotten leggen Engeland over de knie. Schotland heeft het laken naar zich toe getrokken in de clash tegen Engeland. Dankzij een penalty van Finn Russell 8 minuten voor tijd wonnen de Schotten nipt met 20-17 na een intense wedstrijd. Engeland stond bij de rust 10-6 in het krijt, maar stak bij 10-17 na de rust zijn hand uit naar de overwinning. Daar besliste Finn Russell met zijn penalty anders over. De Schotten winnen zo alvast de Calcutta Cup voor de winnaar van het duel tussen Schotland en Engeland. Het was overigens al van 1984 geleden dat Schotland 2 matchen op rij kon winnen van Engeland.



Engeland stond bij de rust 10-6 in het krijt, maar stak bij 10-17 na de rust zijn hand uit naar de overwinning. Daar besliste Finn Russell met zijn penalty anders over.



De Schotten winnen zo alvast de Calcutta Cup voor de winnaar van het duel tussen Schotland en Engeland. Het was overigens al van 1984 geleden dat Schotland 2 matchen op rij kon winnen van Engeland.

17:24 17 uur 24. Wales gaat kopje-onder in Ierland. Ierland heeft de 23e editie van het Zeslandentoernooi ingezet met een knaller. De Ieren waren in hun eerste partij een maatje te groot voor titelverdediger Wales: 29-7. Wales wordt geteisterd door een blessuregolf en miste tegen Ierland heel wat sleutelspelers. Dat betaalden de Welshman cash op het veld. Na de 1e helft stond het 10-0, na een try van Bundee en een penalty van Johnny Sexton. Na de rust ging Ierland op zijn elan door, met twee try's van Andrew Conway. Op het uur zorgde Garry Ringrose voor het bonuspunt met de 4e try van de wedstrijd. Pas in de slotfase kon Wales de nul van het scorebord vegen.



Wales wordt geteisterd door een blessuregolf en miste tegen Ierland heel wat sleutelspelers. Dat betaalden de Welshman cash op het veld. Na de 1e helft stond het 10-0, na een try van Bundee en een penalty van Johnny Sexton.



Na de rust ging Ierland op zijn elan door, met twee try's van Andrew Conway. Op het uur zorgde Garry Ringrose voor het bonuspunt met de 4e try van de wedstrijd. Pas in de slotfase kon Wales de nul van het scorebord vegen.

