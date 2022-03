Frankrijk blijft foutloos in Six Nations na felbevochten zege tegen Wales

22:56 22 uur 56. Frankrijk knokt zich naar zege tegen Wales. Leider Frankrijk heeft ook op speeldag 4 in het Six Nations-toernooi geen steken laten vallen. In een boeiend openingskwartier zette Frankrijk Wales meteen onder druk met een try, een conversie en een penalty, maar twee penalty's van Biggar hielden de kloof op één punt. Na de rust liep Frankrijk al snel terug uit na een penalty van Jaminet. Nadien bleef het bikkelen, maar Wales kreeg geen score meer op het bord. Frankrijk wint zo met 13-9 van Wales en blijft ongeslagen. De Fransen kunnen de eindzege zo stilaan ruiken. Het moet al stevig foutlopen, volgende week in de clash tegen Engeland, om nog naast de trofee te grijpen. . Frankrijk knokt zich naar zege tegen Wales Leider Frankrijk heeft ook op speeldag 4 in het Six Nations-toernooi geen steken laten vallen. In een boeiend openingskwartier zette Frankrijk Wales meteen onder druk met een try, een conversie en een penalty, maar twee penalty's van Biggar hielden de kloof op één punt. Na de rust liep Frankrijk al snel terug uit na een penalty van Jaminet. Nadien bleef het bikkelen, maar Wales kreeg geen score meer op het bord. Frankrijk wint zo met 13-9 van Wales en blijft ongeslagen. De Fransen kunnen de eindzege zo stilaan ruiken. Het moet al stevig foutlopen, volgende week in de clash tegen Engeland, om nog naast de trofee te grijpen.

18:14 18 uur 14. Ierland wint ruim na rode kaart bij Italië: 57-6. Ierland blijft leider Frankrijk onder druk zetten na een overtuigende 57-6-zege tegen Italië. De Italianen waren wel verplicht om 61 minuten met 13 spelers te spelen na een rode kaart voor Hame Faiva voor een fout bij de scrum. Met een man minder bij Italië vielen er overal gaten en daar liep Ierland graag in. Bij de rust was het al 24-6 en na rust scoorden de Italianen niet meer. Ierland wel en klokte af bij 57-6.

Met een man minder bij Italië vielen er overal gaten en daar liep Ierland graag in. Bij de rust was het al 24-6 en na rust scoorden de Italianen niet meer. Ierland wel en klokte af bij 57-6.



Ierland moet in de volgende duels wel Engeland en Schotland kloppen om kans te maken op de titel.

21:50 21 uur 50. Frankrijk en Engeland houden titelkansen gaaf. Frankrijk heeft zaterdag op de derde speeldag van de Six Nations 2022 rugby Schotland met 36-17 overklast. Ze verstevigen zo hun leidersplaats met een derde opeenvolgende overwinning. Les Bleus zijn de laatste ongeslagen ploeg en moeten eerst nog naar Wales trekken om vervolgens Engeland te ontvangen voor een wellicht allesbepalende clash om de titel. Nummer twee Engeland klopte dan weer titelhouder Wales nipt met 23-19. Op de volgende speeldag trekt de "Red Rose" naar de Ierse buren alvorens Frankrijk in de ogen te kijken.

18:25 18 uur 25. Stevig pak slaag voor Italië. Na de uitschuiver tegen Schotland hebben de Engelsen zich in het Zeslandentoernooi kunnen herpakken met een comfortabele zege tegen Italië. In het Stadio Olimpico waren de Italianen geen partij: 0-33. In de stand keren de Engelsen terug op de 3e plaats, als ze nog dromen van de Six Nations-trofee dan kunnen ze zich in de volgende wedstrijd tegen Wales geen slippertje permitteren. Italië is het zwakke broertje in deze poule en staat puntenloos laatste.

19:46 19 uur 46. Frankrijk klopt nu ook Ierland: 30-24. Frankrijk behoudt een perfect rapport in de Six Nations. Na Italië vorig weekend ging zaterdag ook Ierland voor de bijl. Frankrijk win met 30-24. Het is al de derde zege op een rij voor Frankrijk tegen Ierland in de Six Nations. Aan de rust was het 19-7.



Het is al de derde zege op een rij voor Frankrijk tegen Ierland in de Six Nations.

Aan de rust was het 19-7.

19:36 19 uur 36. Wales herpakt zich op speeldag 2. Wales heeft na een blamerende nederlaag tegen Ierland op de eerste speeldag een deugddoende zege geboekt op de tweede speeldag. Wales versloeg Schotland met 20-17. Aan de rust stond het 14-14 gelijk na onder meer tries van Graham voor Schotland en Francis voor Wales. Na rust werd er enkel nog gescoord met twee penalty's (elk land een), maar Biggar maakte het verschil door ruim tien minuten voor het einde de bal tussen de palen te trappen (zie video).



Aan de rust stond het 14-14 gelijk na onder meer tries van Graham voor Schotland en Francis voor Wales.

Na rust werd er enkel nog gescoord met twee penalty's (elk land een), maar Biggar maakte het verschil door ruim tien minuten voor het einde de bal tussen de palen te trappen (zie video).

17:58 17 uur 58. Frankrijk onderstreept ambities met ruime zege tegen Italië. Frankrijk heeft zijn eerste wedstrijd van het toernooi makkelijk gewonnen met 37-10 tegen Italië in het Stade de France. De zege was op voorhand voorspeld door veel mensen, maar de Italianen boden in de beginfase toch meer weerwerk dan verwacht. De bezoekers kwamen 3-7-voor dankzij de jongste speler ooit die een try maakte in de Six Nations: Menoncello, die zijn debuut maakte en 19 jaar en 170 dagen oud is. Pas op het einde van de eerste helft maakte Frankrijk het verschil. Bij de rust was het 18-10. Na de rust liep de tank bij Italië duidelijk leeg en kwam het niet meer tot scoren. De Fransen scoorde wel nog drie try's. Twee daarvan kwamen van man van de match Gabin Villiere. In totaal was hij goed voor drie try's.

De zege was op voorhand voorspeld door veel mensen, maar de Italianen boden in de beginfase toch meer weerwerk dan verwacht.



De bezoekers kwamen 3-7-voor dankzij de jongste speler ooit die een try maakte in de Six Nations: Menoncello, die zijn debuut maakte en 19 jaar en 170 dagen oud is.



Pas op het einde van de eerste helft maakte Frankrijk het verschil. Bij de rust was het 18-10.



Na de rust liep de tank bij Italië duidelijk leeg en kwam het niet meer tot scoren. De Fransen scoorde wel nog drie try's. Twee daarvan kwamen van man van de match Gabin Villiere. In totaal was hij goed voor drie try's.

20:03 20 uur 03. Schotten leggen Engeland over de knie. Schotland heeft het laken naar zich toe getrokken in de clash tegen Engeland. Dankzij een penalty van Finn Russell 8 minuten voor tijd wonnen de Schotten nipt met 20-17 na een intense wedstrijd. Engeland stond bij de rust 10-6 in het krijt, maar stak bij 10-17 na de rust zijn hand uit naar de overwinning. Daar besliste Finn Russell met zijn penalty anders over. De Schotten winnen zo alvast de Calcutta Cup voor de winnaar van het duel tussen Schotland en Engeland. Het was overigens al van 1984 geleden dat Schotland 2 matchen op rij kon winnen van Engeland.



Engeland stond bij de rust 10-6 in het krijt, maar stak bij 10-17 na de rust zijn hand uit naar de overwinning. Daar besliste Finn Russell met zijn penalty anders over.



De Schotten winnen zo alvast de Calcutta Cup voor de winnaar van het duel tussen Schotland en Engeland. Het was overigens al van 1984 geleden dat Schotland 2 matchen op rij kon winnen van Engeland.

