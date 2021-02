19:40

19 uur 40. Engeland met verstomming geslagen op Twickenham. Titelverdediger Engeland is met een valse noot aan het Zeslandentoernooi begonnen. Voor het eerst sinds 1983 verloor het op eigen bodem tegen Schotland. Duhan van der Merwe draaide de Engelse rugbymannen een loer met een try en Schotland gaf die voorsprong niet meer uit handen: 11-6. Engeland hoeft nog niet meteen te wanhopen, want ook vorig begon het met een nederlaag aan de Six Nations. Maar toch kon het nog de titel wegkapen voor de neus van Frankrijk met een beter doelsaldo. .