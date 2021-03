19:44 19 uur 44. Geen grand slam voor Frankrijk. Het Franse rugbyteam heeft zijn eerste nederlaag geleden in deze campagne. Op het terrein van titelverdediger Engeland verloren Les Bleus met 23-20. Eerder had het team gewonnen van Italië (50-10) en Ierland (15-13). Op minder dan 5 minuten van het einde leidde Frankrijk nog, maar een try van Maro Itoje deed de bezoekers de das om. . Geen grand slam voor Frankrijk Het Franse rugbyteam heeft zijn eerste nederlaag geleden in deze campagne. Op het terrein van titelverdediger Engeland verloren Les Bleus met 23-20. Eerder had het team gewonnen van Italië (50-10) en Ierland (15-13).

Op minder dan 5 minuten van het einde leidde Frankrijk nog, maar een try van Maro Itoje deed de bezoekers de das om.

19:43 19 uur 43. Engeland wint op het nippertje van Frankrijk.

18:02 18 uur 02. Demonstratie van Wales. Wales blijft in de Six Nations op weg naar een Grand Slam. Het land won vandaag zijn 4e partij na een overtuigende prestatie tegen Italië. De leider pakte uit met onder andere 7 try's en won zo met duidelijke 48-7-cijfers. Hun laatste duel staat op 20 maart op het programma tegen Frankrijk. Italië is het zwakke broertje in het zeslandentoernooi met nu een 31e nederlaag op een rij.

Italië is het zwakke broertje in het zeslandentoernooi met nu een 31e nederlaag op een rij.



13-03-2021 13-03-2021.

19:57 19 uur 57. Wales telt Engeland uit. Wales heeft zijn kansen gaaf gehouden op de eindzege in het Zeslandentoernooi. In Cardiff wonnen de Welshmen met 40-24 van Engeland. De Engelsen maken geen kans meer op de eindoverwinning, voor Wales was het de 3e zege op rij in deze editie van de Six Nations.

17:55 17 uur 55. Derde keer goede keer voor Ierland. Op de 3e speeldag heeft Ierland eindelijk zijn eerste overwinning te pakken. In Rome waren de Ieren zaterdagmiddag een maatje te groot voor thuisland Italië: 10-48. Voor de Italianen was het al de 30e opeenvolgende nederlaag in het Zeslandentoernooi.

27-02-2021 27-02-2021.

18:20 18 uur 20. Frankrijk pakt nipte zege tegen Ierland. Frankrijk hoopt een einde te maken aan een lange droogte in de Six Nations. En het heeft nu ook een 2e zege op een rij geboekt. Het werd 13-15 tegen Ierland. De Ieren domineerde het eerste deel van de partij, maar vergaten te scoren. Dat deden de efficiënte Fransen wel. Aan de rust stond het 3-10. Met een try maakte Penaud er zelfs 3-15 van. Ierland zette nog een comeback in, maar die bleef steken op 13-15. Frankrijk komt door de zege naast Wales aan de leiding.

De Ieren domineerde het eerste deel van de partij, maar vergaten te scoren. Dat deden de efficiënte Fransen wel. Aan de rust stond het 3-10. Met een try maakte Penaud er zelfs 3-15 van.

Ierland zette nog een comeback in, maar die bleef steken op 13-15. Frankrijk komt door de zege naast Wales aan de leiding.

14-02-2021 14-02-2021.

21:33 21 uur 33. Wales wint spektakelmatch in Schotland. Wales heeft zijn tweede zege op een rij geboekt. In een zinderende wedstrijd maakte het een achterstand goed in Schotland: 24-25. Schotland gooide zijn eigen ruiten in door een rode kaart voor Zander Fagerson.

21:31 21 uur 31. Italië ondergaat wet van de sterkste in Engeland. Engeland heeft zaterdag op de tweede speeldag van het Zeslandentoernooi rugby Italië verslagen met 41-18. Dat maakt de slechte start van Engeland niet goed. Vorige week verloor de titelverdediger in eigen huis van Schotland.



13-02-2021 13-02-2021.