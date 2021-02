18:24 De Fransen hebben er lang op moeten wachten. 18 uur 24. De Fransen hebben er lang op moeten wachten. Hier staat mogelijk content uit een social media netwerk dat cookies kan gebruiken. U heeft hiervoor nog geen toestemming gegeven. Klik hier om dit toe te laten of ga naar https://twitter.com/i/status/1361002781302284289

18:20 18 uur 20. Frankrijk pakt nipte zege tegen Ierland. Frankrijk hoopt een einde te maken aan een lange droogte in de Six Nations. En het heeft nu ook een 2e zege op een rij geboekt. Het werd 13-15 tegen Ierland. De Ieren domineerde het eerste deel van de partij, maar vergaten te scoren. Dat deden de efficiënte Fransen wel. Aan de rust stond het 3-10. Met een try maakte Penaud er zelfs 3-15 van. Ierland zette nog een comeback in, maar die bleef steken op 13-15. Frankrijk komt door de zege naast Wales aan de leiding. . Frankrijk pakt nipte zege tegen Ierland Frankrijk hoopt een einde te maken aan een lange droogte in de Six Nations. En het heeft nu ook een 2e zege op een rij geboekt. Het werd 13-15 tegen Ierland.

21:33 21 uur 33. Wales wint spektakelmatch in Schotland. Wales heeft zijn tweede zege op een rij geboekt. In een zinderende wedstrijd maakte het een achterstand goed in Schotland: 24-25. Schotland gooide zijn eigen ruiten in door een rode kaart voor Zander Fagerson. . Wales wint spektakelmatch in Schotland Wales heeft zijn tweede zege op een rij geboekt. In een zinderende wedstrijd maakte het een achterstand goed in Schotland: 24-25. Schotland gooide zijn eigen ruiten in door een rode kaart voor Zander Fagerson.

21:31 21 uur 31. Italië ondergaat wet van de sterkste in Engeland. Engeland heeft zaterdag op de tweede speeldag van het Zeslandentoernooi rugby Italië verslagen met 41-18. Dat maakt de slechte start van Engeland niet goed. Vorige week verloor de titelverdediger in eigen huis van Schotland. . Italië ondergaat wet van de sterkste in Engeland Engeland heeft zaterdag op de tweede speeldag van het Zeslandentoernooi rugby Italië verslagen met 41-18. Dat maakt de slechte start van Engeland niet goed. Vorige week verloor de titelverdediger in eigen huis van Schotland.



19:00 19 uur . Wales klopt Ierland. Wales heeft de eerste speeldag afgesloten met een 21-16-zege tegen Ierland. De Ieren stonden al na 13 minuten met een man minder na een zware overtreding van Peter O'Mahony. Toch leidde Ierland halfweg met 6-13. Maar na de rust ging Wales, dat vorig jaar maar 3 van zijn 10 matchen kon winnen, erop en erover en speelde het de Ieren naar huis. . Wales klopt Ierland Wales heeft de eerste speeldag afgesloten met een 21-16-zege tegen Ierland. De Ieren stonden al na 13 minuten met een man minder na een zware overtreding van Peter O'Mahony.



19:40 19 uur 40. Engeland met verstomming geslagen op Twickenham. Titelverdediger Engeland is met een valse noot aan het Zeslandentoernooi begonnen. Voor het eerst sinds 1983 verloor het op eigen bodem tegen Schotland. Duhan van der Merwe draaide de Engelse rugbymannen een loer met een try en Schotland gaf die voorsprong niet meer uit handen: 11-6. Engeland hoeft nog niet meteen te wanhopen, want ook vorig begon het met een nederlaag aan de Six Nations. Maar toch kon het nog de titel wegkapen voor de neus van Frankrijk met een beter doelsaldo. . Engeland met verstomming geslagen op Twickenham Titelverdediger Engeland is met een valse noot aan het Zeslandentoernooi begonnen. Voor het eerst sinds 1983 verloor het op eigen bodem tegen Schotland. Duhan van der Merwe draaide de Engelse rugbymannen een loer met een try en Schotland gaf die voorsprong niet meer uit handen: 11-6.



17:18 17 uur 18. Vicekampioen Frankrijk opent sterk. Frankrijk heeft net als vorig jaar het Zeslandentoernooi geopend met een overwinning. Tegen Italië, ook vorig jaar al de boksbal op het toernooi met 5 nederlagen, hadden de Fransmannen weinig moeite: 10-50. Frankrijk had halfweg het verschil al gemaakt (3-24), maar eindigde de wedstrijd met 7 tries. . Vicekampioen Frankrijk opent sterk Frankrijk heeft net als vorig jaar het Zeslandentoernooi geopend met een overwinning. Tegen Italië, ook vorig jaar al de boksbal op het toernooi met 5 nederlagen, hadden de Fransmannen weinig moeite: 10-50. Frankrijk had halfweg het verschil al gemaakt (3-24), maar eindigde de wedstrijd met 7 tries.