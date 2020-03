16:57 16 uur 57. België heeft nu twee punten meer dan Roemenië onderaan het klassement. Op de laatste speeldag trekken de Belgen naar Roemenië. België heeft nu twee punten meer dan Roemenië onderaan het klassement. Op de laatste speeldag trekken de Belgen naar Roemenië.

16:52 16 uur 52. Bonuspunt voor België. De Belgen en Spanje maakten er een spannende partij van in Sint-Lambrechts-Woluwe. Aan de rust had Spanje een 7-13-bonus te pakken, maar in het begin van de tweede helft reageerden de Zwarte Duivels. Ze liepen plots weg naar 20-13. Maar op het einde van de partij moesten de Belgen toch het hoofd buigen. Spanje leek de partij met een 20-30 te zullen winnen, maar België pakte met een penalty net voor het laatste fluitsignaal nog een bonuspunt. Dat kan belangrijk zijn in de strijd om het behoud.

07-03-2020 07-03-2020.

16:04 16 uur 04. Georgië is veel te sterk. De Belgische mannenrugbyploeg heeft zaterdag zijn derde wedstrijd in de Rugby Europe Championship 2020 verloren. Groepsfavoriet Georgië bleek voor eigen publiek in Kutaisi veel te sterk. Het werd 78-6. De Belgen kregen 12 tries rond hun oren. . Georgië is veel te sterk De Belgische mannenrugbyploeg heeft zaterdag zijn derde wedstrijd in de Rugby Europe Championship 2020 verloren. Groepsfavoriet Georgië bleek voor eigen publiek in Kutaisi veel te sterk. Het werd 78-6. De Belgen kregen 12 tries rond hun oren.

22-02-2020 22-02-2020.

09-02-2020 09-02-2020.

17:03 17 uur 03. We hebben met ons hart gespeeld en hebben moed getoond. Ik moet mijn spelers echt feliciteren. We speelden tegen een grote rugbynatie. Deze zege is enorm. Guillaume Ajac (trainer België). We hebben met ons hart gespeeld en hebben moed getoond. Ik moet mijn spelers echt feliciteren. We speelden tegen een grote rugbynatie. Deze zege is enorm. Guillaume Ajac (trainer België)

17:01 17 uur 01. Deze zege is voor de Belgen een enorme opsteker met het oog op het behoud in de competitie. Met het bonuspunt erbij pakt België 5 kostbare punten. Het staat met 6 punten zelfs heel even aan de leiding, al moeten de andere matchen van deze speeldag nog afgewerkt worden. Deze zege is voor de Belgen een enorme opsteker met het oog op het behoud in de competitie. Met het bonuspunt erbij pakt België 5 kostbare punten. Het staat met 6 punten zelfs heel even aan de leiding, al moeten de andere matchen van deze speeldag nog afgewerkt worden.

