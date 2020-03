20:53 20 uur 53. Wales gaat ook onderuit tegen Engeland. In de Six Nations Rugby blijft Engeland bovenin zijn rol spelen. Het klopte titelverdediger Wales met 33-30. Voor de Welshmen is het al de 3e nederlaag, de Engelsen wonnen al 3 keer. Wales gaat ook onderuit tegen Engeland In de Six Nations Rugby blijft Engeland bovenin zijn rol spelen. Het klopte titelverdediger Wales met 33-30. Voor de Welshmen is het al de 3e nederlaag, de Engelsen wonnen al 3 keer.

14:55 14 uur 55. Italië-Engeland uitgesteld. De wedstrijd tussen Italië en Engeland van 14 maart gaat voorlopig niet door. Dat heeft Six Nations donderdag laten weten. Door de uitbraak van het coronavirus in Italië willen de organisatoren geen risico nemen, ook al mag er in principe gespeeld worden achter gesloten deuren. Er is nog geen nieuwe datum voor het duel. Eerder werd ook al Ierland-Italië uitgesteld. Italië-Engeland uitgesteld De wedstrijd tussen Italië en Engeland van 14 maart gaat voorlopig niet door. Dat heeft Six Nations donderdag laten weten. Door de uitbraak van het coronavirus in Italië willen de organisatoren geen risico nemen, ook al mag er in principe gespeeld worden achter gesloten deuren. Er is nog geen nieuwe datum voor het duel. Eerder werd ook al Ierland-Italië uitgesteld.

15:51 15 uur 51. Ierland-Italië uitgesteld door coronavirus. De wedstrijd tussen Ierland en Italië op 7 maart zal worden uitgesteld door de dreiging van het corona-virus. Dat maakte de Ierse Rugbybond vandaag bekend. Ze volgen daarmee een aanbeveling van de Ierse gezondheidsautoriteiten. Bij de wedstrijd zouden duizenden Italiaanse supporters, waaronder veel uit de getroffen regio's, de oversteek maken. Ierland-Italië uitgesteld door coronavirus De wedstrijd tussen Ierland en Italië op 7 maart zal worden uitgesteld door de dreiging van het corona-virus. Dat maakte de Ierse Rugbybond vandaag bekend. Ze volgen daarmee een aanbeveling van de Ierse gezondheidsautoriteiten. Bij de wedstrijd zouden duizenden Italiaanse supporters, waaronder veel uit de getroffen regio's, de oversteek maken.

18:19 18 uur 19. Ierland verliest. Ierland is op speeldag 3 tegen zijn eerste nederlaag aangelopen. Op bezoek bij Engeland werd het 24-12. Zo moet het land zijn hoop op een grand slam opbergen. Alleen Frankrijk komt daar nog voor in aanmerking. De zege is goed nieuws voor Engeland want het springt zo naar plaats 2. Ierland verliest Ierland is op speeldag 3 tegen zijn eerste nederlaag aangelopen. Op bezoek bij Engeland werd het 24-12. Zo moet het land zijn hoop op een grand slam opbergen. Alleen Frankrijk komt daar nog voor in aanmerking. De zege is goed nieuws voor Engeland want het springt zo naar plaats 2.

20:11 20 uur 11. Frankrijk blijft winnen. Frankrijk heeft na drie speeldagen erg mooie papieren in handen in de Six Nations. Na zeges tegen Engeland en Italië ging nu ook titelverdediger Wales voor de bijl. Het was al van 26 februari 2010 geleden dat de Fransen nog eens konden winnen in Cardiff. En hoe, het werd een spektakelpartij (23-27). Romain Ntamack was de architect van het Franse succes met 17 punten. Frankrijk blijft winnen Frankrijk heeft na drie speeldagen erg mooie papieren in handen in de Six Nations. Na zeges tegen Engeland en Italië ging nu ook titelverdediger Wales voor de bijl. Het was al van 26 februari 2010 geleden dat de Fransen nog eens konden winnen in Cardiff. En hoe, het werd een spektakelpartij (23-27). Romain Ntamack was de architect van het Franse succes met 17 punten.

