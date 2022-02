13:35 13 uur 35.

13:31 13 uur 31. Neuville eindigt 2e na dominante Rovanperä. In de rally van Zweden is Thierry Neuvile op een 2e plek gestrand. Onze landgenoot moest zijn meerdere erkennen in de Fin Kalle Rovanperä, die heer en meester was op het besneeuwde wegdek. Dankzij de zege neemt Rovanperä de leiding in het WK. Thierry Neuville eindigde uiteindelijk op 22 seconden en schuift in de WK-stand op naar de tweede plaats.

12:06 12 uur 06. tussenstand 1. Kalle Rovanperä (Fin) 2u04'13"2 2. Thierry Neuville op 21"6 3. Esapekka Lappi (Fin) 25"3 4. Takamoto Katsuta (Jap) 2'18"5 5. Gus Greensmith (GBr) 3'13"3 . tussenstand

12:02 12 uur 02. Neuville is de snelste in 3e rit vandaag. Thierry Neuville wint de 3e rit van de laatste wedstrijddag in Zweden. Hij is amper een halve seconde sneller dan Esapekka Lappi, maar dat is voldoende om de rit te winnen. Onze landgenoot heeft nu een voorsprong van 3"7 op Lappi. Neuville behoudt zijn 2e plaats. Straks volgt de laatste rit in Zweden. Kalle Rovanperä blijft aan de leiding en duikt met een voorsprong van 21"6 op Neuville de laatste rit in.

10:43 10 uur 43. Neuville verovert 2e plaats. De dag is goed begonnen voor Thierry Neuville. In de stand is hij een positie gestegen.



In de eerste rit van de dag reed de Brit Elfyn Evans met hoge snelheid in op een muur van sneeuw. Evans stond 2e in het klassement, maar door zijn botsing kan Neuville profiteren en de positie overnemen.



In de eerste rit van de dag reed de Brit Elfyn Evans met hoge snelheid in op een muur van sneeuw. Evans stond 2e in het klassement, maar door zijn botsing kan Neuville profiteren en de positie overnemen.

Neuville presteerde in de eerste rit goed en zette de 2e beste tijd neer. Hij strandde op 2"2 seconden van leider Rovanperä.

"Ik heb geen perfecte etappe achter de rug. We moeten werken aan het chassis en blijven pushen", klonk het na de eerste rit. In de 2e rit van de dag zette hij de 6e tijd neer. Neuville zal moeten vechten tot het einde om zijn 2e plaats te kunnen behouden. Zijn achtervolger, de Fin Esapekka Lappi volgt op 3"2.



19:22 19 uur 22. Neuville herstelt zich enigszins. Thierry Neuville heeft zich na zijn botsing met een sneeuwberg goed herpakt, door van de 4e naar de 3e plaats op te rukken in de tussenstand. Neuville kon vandaag wel geen enkele rit winnen. De Toyota's van Rovanperä en Evans waren bijna altijd sneller.

Toch is er nog geen man overboord. Het verschil met de Fin en Brit is nog te overzien, ook al resten er morgen nog slechts 4 ritten.

Toch is er nog geen man overboord. Het verschil met de Fin en Brit is nog te overzien, ook al resten er morgen nog slechts 4 ritten.

13:24 13 uur 24. Neuville speelt leidersplaats kwijt. Thierry Neuville is zijn leidersplaats halfweg de tweede wedstrijddag kwijtgespeeld in de rally van Zweden. De smalle klassementsritten lagen Toyota beter dan Hyundai. Het Japanse merk bezet de volledige top drie en is voorlopig een klasse te sterk voor hun Zuid-Koreaanse concurrent Hyundai.



Kalle Rovanperä won de openingsrit en nam daar al de leiding over van Neuville die 6,7 seconden trager was. Ook de tweede rit van de dag werd gewonnen door Rovanperä maar deze keer wist Neuville met een tijdverlies van 3,4 seconden de schade te beperken.



In de stand moest de Belg nu ook Evans laten voorgaan en zakte hij naar de derde plaats. In de derde rit ging Neuville in de fout en verloor hij 11,2 seconden waardoor hij in de stand naar de vierde plaats zakt, na drie Toyota's.



Kalle Rovanperä won de openingsrit en nam daar al de leiding over van Neuville die 6,7 seconden trager was. Ook de tweede rit van de dag werd gewonnen door Rovanperä maar deze keer wist Neuville met een tijdverlies van 3,4 seconden de schade te beperken.



In de stand moest de Belg nu ook Evans laten voorgaan en zakte hij naar de derde plaats. In de derde rit ging Neuville in de fout en verloor hij 11,2 seconden waardoor hij in de stand naar de vierde plaats zakt, na drie Toyota's.

13:22 13 uur 22. De Toyota's zijn op dit moment te snel voor ons. Thierry Neuville. De Toyota's zijn op dit moment te snel voor ons. Thierry Neuville

23:17 23 uur 17. Neuville pakt het slim aan met zijn banden. "Het was een vreemde namiddag voor ons", maakt Thierry Neuville zijn analyse van de eerste wedstrijddag. "We wisten dat de omstandigheden om als tweede de baan op te gaan niet ideaal waren. En toch werd het een geslaagde namiddag omdat we slim met onze banden zijn omgegaan." "Tegen het einde van de dag loonde dat en konden we tijd goedmaken. We hebben het slim aangepakt, al moet ik zeggen dat de wagen écht goed was. Deze ochtend had ik al een goed gevoel. Nadat we tijdens de middagservice enkele aanpassingen deden werd het er alleen maar beter op."

In Zweden is de bandenkeuze simpel: iedereen rijdt met spijkerbanden. De sleutel tot succes lag dus bij het economisch omgaan met de banden. "We hebben dat goed aangepakt." "De 27 km lange rit vroeg heel veel van de banden. In het begin van de rit voel je de band opwarmen waarna de nagels los kunnen komen. Je moet dan minder agressief rijden, minder dwars gaan in de bochten en vroeger en progressiever remmen. Op die manier spaar je de banden en vermijd je dat je op het einde van de dag alle studs kwijt bent."

In Zweden is de bandenkeuze simpel: iedereen rijdt met spijkerbanden. De sleutel tot succes lag dus bij het economisch omgaan met de banden. "We hebben dat goed aangepakt." "De 27 km lange rit vroeg heel veel van de banden. In het begin van de rit voel je de band opwarmen waarna de nagels los kunnen komen. Je moet dan minder agressief rijden, minder dwars gaan in de bochten en vroeger en progressiever remmen. Op die manier spaar je de banden en vermijd je dat je op het einde van de dag alle studs kwijt bent."

20:17 20 uur 17. Neuville aan de leiding na doldwaze dag. De Rally van Zweden is op z'n minst gezegd spannend. Zeven klassementsritten kenden vijf verschillende winnaars en zorgden voor vijf verschillende leiders.

En op het einde van de dag, wint een... Belg!



Thierry Neuville opende met de vierde tijd op 1,8 seconden van de ritwinnaar. In de tweede rit kreeg hij de rode vlag nadat Breen crashte. Een geluk bij een ongeluk want Neuville sukkelde op dat moment met een probleem aan de batterij.

Neuville stond halfweg de rally op de tweede plaats op 8.4 seconden van leider Rovanperä. Ondanks dat tijdverlies knokte onze landgenoot terug. Hij maakte het verschil door goed om te gaan met zijn banden. Dat leverde hem ritwinst in rit 6 op en de leiding na rit 7.

Kalle Rovanperä volgt als tweede op 4,3 seconden.Tussen de derde plaats van Evans en de vijfde plaats van Solberg staat de wederoptredende Lappi (Toyota Yaris Rally1). De Fin liet bij de start van de derde rit de motor afslaan en verloor 15 seconden. Lappi is vierde op 8,8 seconden van Neuville.

Op zaterdag zijn er twee lussen van drie ritten. Op zondag nog eens twee lussen van telkens twee ritten. De Rally van Zweden eindigt zondagnamiddag.

En op het einde van de dag, wint een... Belg!



Thierry Neuville opende met de vierde tijd op 1,8 seconden van de ritwinnaar. In de tweede rit kreeg hij de rode vlag nadat Breen crashte. Een geluk bij een ongeluk want Neuville sukkelde op dat moment met een probleem aan de batterij.

Neuville stond halfweg de rally op de tweede plaats op 8.4 seconden van leider Rovanperä. Ondanks dat tijdverlies knokte onze landgenoot terug. Hij maakte het verschil door goed om te gaan met zijn banden. Dat leverde hem ritwinst in rit 6 op en de leiding na rit 7.

Kalle Rovanperä volgt als tweede op 4,3 seconden.Tussen de derde plaats van Evans en de vijfde plaats van Solberg staat de wederoptredende Lappi (Toyota Yaris Rally1). De Fin liet bij de start van de derde rit de motor afslaan en verloor 15 seconden. Lappi is vierde op 8,8 seconden van Neuville.

Op zaterdag zijn er twee lussen van drie ritten. Op zondag nog eens twee lussen van telkens twee ritten. De Rally van Zweden eindigt zondagnamiddag.

