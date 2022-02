20:17

20 uur 17. Neuville aan de leiding na doldwaze dag. De Rally van Zweden is op z'n minst gezegd spannend. Zeven klassementsritten kenden vijf verschillende winnaars en zorgden voor vijf verschillende leiders. En op het einde van de dag, wint een... Belg! Thierry Neuville opende met de vierde tijd op 1,8 seconden van de ritwinnaar. In de tweede rit kreeg hij de rode vlag nadat Breen crashte. Een geluk bij een ongeluk want Neuville sukkelde op dat moment met een probleem aan de batterij. Neuville stond halfweg de rally op de tweede plaats op 8.4 seconden van leider Rovanperä. Ondanks dat tijdverlies knokte onze landgenoot terug. Hij maakte het verschil door goed om te gaan met zijn banden. Dat leverde hem ritwinst in rit 6 op en de leiding na rit 7. Kalle Rovanperä volgt als tweede op 4,3 seconden.Tussen de derde plaats van Evans en de vijfde plaats van Solberg staat de wederoptredende Lappi (Toyota Yaris Rally1). De Fin liet bij de start van de derde rit de motor afslaan en verloor 15 seconden. Lappi is vierde op 8,8 seconden van Neuville. Op zaterdag zijn er twee lussen van drie ritten. Op zondag nog eens twee lussen van telkens twee ritten. De Rally van Zweden eindigt zondagnamiddag. .