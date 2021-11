20:28 20 uur 28. Neuville: "We hadden niet altijd alles in eigen hand". Voor de wereldtitel is Thierry Neuville, de 3e in de stand, uitgeteld. "Ik ben heel tevreden met de prestaties die we hebben neergezet. Van het eindresultaat ben ik minder tevreden", zegt de Belg. "Ik had het gevoel dat ik dit jaar meer controle had, dat ik bijna altijd een goed ritme vond. Samen met Martijn, met wie ik volgend jaar ook blijf samenwerken, waren we erg consistent. We hebben vaak op het podium gestaan en tot dusver twee rally's gewonnen." "Maar er waren ook momenten waar we minder gelukkig waren, zoals in Kenia, Portugal en ook wel Griekenland. Zonder de technische opgaves zou het eindresultaat beter zijn geweest. We hadden niet altijd alles in eigen hand. Maar, het is wat het is." . Neuville: "We hadden niet altijd alles in eigen hand" Voor de wereldtitel is Thierry Neuville, de 3e in de stand, uitgeteld. "Ik ben heel tevreden met de prestaties die we hebben neergezet. Van het eindresultaat ben ik minder tevreden", zegt de Belg.



Het klopt dat dit voor mezelf en mijn copiloot Julien het einde van een hoofdstuk is. Maar ik probeer om vanaf donderdag gewoon mijn job te doen. Het doel is om wereldkampioen te worden. Dat is ook de best mogelijke manier om te eindigen. Ik heb alles in handen, maar het is nog niet voorbij. Maar in tegenstelling tot vorig jaar sta ik er nu een pak beter voor. Toen had ik veertien punten achterstand, nu heb ik een voorsprong van zeventien punten. Maar niets is beslist. We moeten gefocust blijven. WK-leider Sébastien Ogier.