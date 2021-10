13:50 13 uur 50. WK-strijd tussen Ogier en Evans. Sébastien Ogier had gehoopt om in Spanje zijn 8e wereldtitel te vieren, maar ziet in de WK-tussenstand zijn teamgenoot Elfyn Evans naderen tot op 17 punten. Als de rally van Spanje iets heeft geleerd, is het dat Elfyn Evans nooit opgeeft en er alles blijft aan doen om de wereldtitel te pakken. Net als vorig seizoen zal de rally van Monza het WK beslissen. Evans leek toen op weg naar de wereldtitel, tot hij zich op zaterdag op een besneeuwd parcours liet verrassen en van de weg gleed. Voor een goed begrip: Thierry Neuville staat op te grote achterstand om nog wereldkampioen te worden. . WK-strijd tussen Ogier en Evans Sébastien Ogier had gehoopt om in Spanje zijn 8e wereldtitel te vieren, maar ziet in de WK-tussenstand zijn teamgenoot Elfyn Evans naderen tot op 17 punten.



Bingo voor Neuville in Spanje. Thierry Neuville en zijn corijder Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupé WRC) hebben de rally van Spanje, de 11e en voorlaatste manche van het WK, op hun naam geschreven. Hun leidersplaats kwam op de slotdag in Catalonië niet meer in gevaar, ondanks een kort technisch euvel. Voor Neuville is het de 2e zege van het seizoen na zijn overwinning in Ieper, de 15e uit zijn carrière. In de tussenstand van het WK blijft de Fransman Sebastien Ogier (Toyota Yaris WRC) op kop voor de Welshman Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC) en Neuville. Over een maand wordt in het Italiaanse Monza de slotmanche van het WK afgewerkt.



13:34 13 uur 34. Ik ben toch opgelucht. Het was een zwaar weekend en we hebben er hard voor geknokt. Voor de laatste rit was er even dat stressmoment, anders was het een perfect weekend geweest. Thierry Neuville. Ik ben toch opgelucht. Het was een zwaar weekend en we hebben er hard voor geknokt. Voor de laatste rit was er even dat stressmoment, anders was het een perfect weekend geweest. Thierry Neuville

20:36 20 uur 36. Het is altijd leuk om mee te doen voor de zege, maar we zijn er nog niet. Morgen wordt een uitdagende dag met een ochtendrit die in volledige duisternis wordt gereden. Niets is beslist, maar we geloven wel in onze kansen. Thierry Neuville. Het is altijd leuk om mee te doen voor de zege, maar we zijn er nog niet. Morgen wordt een uitdagende dag met een ochtendrit die in volledige duisternis wordt gereden. Niets is beslist, maar we geloven wel in onze kansen. Thierry Neuville

Leider Neuville doet er nog 2 ritzeges bij. Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe (Hyundai i20 Coupé WRC) sluiten de tweede wedstrijddag van de Rally van Spanje af als leider. Het duo heeft 16 seconden voorsprong op eerste achtervolger Elfyn Evans (Toyota Yaris WRC). Neuville trok vanmiddag de lijn van 's ochtends door en won twee ritten op rij, de tweede ex-aequo met Sébastien Ogier die zich beter in zijn sas voelde en ook de snelste was in de derde rit van de tweede lus. Het was de eerste rit waarin Neuville niet de snelste was sinds KP 4 op vrijdagnamiddag. "Omdat ik iets voorzichtiger reed", legde hij uit. Morgen staan er nog 4 ritten op het programma.



18:55 18 uur 55. Thierry Neuville voelt zich in zijn sas op het asfalt.

Belgen winnen alle klassementsritten zaterdagochtend. Neuville en Wydaeghe hebben met hun Hyundai de koppositie kunnen behouden in de voormiddag van dag 2. Meer nog: ze wonnen de 3 klassementsritten die op het programma stonden. In de stand hebben ze nu 9 seconden voorsprong op de tweede, de Welshman Elfyn Evans (Toyota). Op de derde plaats volgt WK-leider Sébastien Ogier, ook in een Toyota, op 32 seconden, op 2 tienden in de nek gezeten door Neuvilles ploegmaat Dani Sordo. Het vertrouwen van Neuville gisteravond over de ritten van vanochtend bleek juist. En straks kan hij mogelijk zijn voorsprong nog wat uitbouwen, want dezelfde 3 ritten worden nog een keer afgewerkt. Met daarna nog een korte rit in Salou. Gisteren op dag 1 won Neuville ook al 4 van de 6 ritten.



12:01 12 uur 01. Tijdens de derde rit waren er veel cuts en heb ik het toch maar iets voorzichtiger aangepakt. Het risico om lek te rijden was iets te groot. Ook vandaag heb ik nog steeds last van onderstuur. Zonder dat zou ik nog sneller kunnen. Ik raak er niet van verlost. We moeten er blijven aan werken. Thierry Neuville. Tijdens de derde rit waren er veel cuts en heb ik het toch maar iets voorzichtiger aangepakt. Het risico om lek te rijden was iets te groot. Ook vandaag heb ik nog steeds last van onderstuur. Zonder dat zou ik nog sneller kunnen. Ik raak er niet van verlost. We moeten er blijven aan werken. Thierry Neuville

Neuville: "Kijk met vertrouwen naar morgen". Neuville reageerde opgetogen na zijn goede openingsdag. "Deze namiddag is de wagen een pak beter. Vooral nu de weg er vuiler bijligt als deze ochtend komt de Hyundai meer tot zijn recht. Ik voel me en pak comfortabeler in de in vergelijking met deze ochtend", zei hij aan de finish. "Ik kijk met vertrouwen uit naar morgen. De ritten hebben een ander profiel en zijn veel vloeiender. Het wordt opnieuw een spannende strijd met Elfyn die deze ochtend uitpakte met een kanontijd. Hij was wakker, wij sliepen nog een beetje. Maar nu doen we helemaal mee."



19:01 19 uur 01. Het wordt nog een spannende strijd met Evans, maar we doen helemaal mee. Thierry Neuville. Het wordt nog een spannende strijd met Evans, maar we doen helemaal mee. Thierry Neuville

Neuville leidt na dag 1. Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe sluiten de eerste wedstrijddag van de rally van Spanje af als leider. Neuville won vrijdagnamiddag drie ritten op rij en heeft een minieme voorsprong van 0.7 seconden op Elfyn Evans, die tweede is. WK-leider Sébastien Ogier (Toyota Yaris WRC) volgt als derde op 19.4 seconden. Elfyn Evans nam vrijdagochtend een vliegende start en maakte vooral in de openingsrit indruk. De Welshman won drie ritten op rij, één gelijk met Thierry Neuville, die halfweg de dag toch al tegen een achterstand van 7.9 seconden aankeek. Neuville worstelde met zijn wagen en klaagde over onderstuur. Vrijdagnamiddag beschikte de Belg over een betere wagen en reed hij de drie snelste tijden op rij. Vooral in de tweede rit op vrijdagnamiddag haalde Neuville uit en was hij op zijn beurt 7,9 seconden sneller dan Elfyn Evans die de leiding moest laten aan onze landgenoot. Met een voorsprong van 0,3 seconden begon Neuville aan de slotrit waarin hij nog eens 0,4 seconden sneller was dan Evans en de dag afsluit als leider. Morgen wacht de rijders opnieuw twee lussen van drie klassementsritten. De dag wordt afgesloten met een korte rit in het stadscentrum van Salou. De rally van Spanje eindigt zondagnamiddag.





