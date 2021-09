12:00 12 uur . Ik ben niet 100 procent tevreden over de auto. Soms verlies ik de achterkant, soms de voorkant. Maar de veranderingen die we doorvoerder, helpen de zaken vooruit. We moeten ons aanpassen. Thierry Neuville. Ik ben niet 100 procent tevreden over de auto. Soms verlies ik de achterkant, soms de voorkant. Maar de veranderingen die we doorvoerder, helpen de zaken vooruit. We moeten ons aanpassen. Thierry Neuville

11:55 11 uur 55. Rovanperä naar leiding op vrijdagmiddag, Neuville 5e. Vanochtend stonden rit 2 en 3 op het programma in de buur van Athene. Ott Tänak haalde het in de 1e rit van de dag, voor Sébastien Ogier, die leider werd. Thierry Neuville werd 6e op 10 seconden, waarmee hij van 4 naar plek 6 zakte. In de 2e rit in de voormiddag snelde Kalle Rovanperä naar de overwinning. De jonge Fin van Toyota hield Dani Sordo (2 seconden) en Ott Tänak (5 seconden) achter zich. Thierry Neuville eindigde 5e op 11 seconden en klom een plekje naar 5 op 18"7 seconden van Rovanperä. De Fin, die in juli in Estland won, telt in de stand 3 seconden voorsprong op Tänak en 4"3 op Sébastien Ogier. Elfyn Evans, de nummer 2 van het WK, verloor in de 2e rit een pak tijd. Hij kwam te laat aan de start (40 seconden straftijd) en sukkelt met de versnellingen. Hij volgt al op bijna 2 minuten. Vanmiddag zijn er 3 ritten. . Rovanperä naar leiding op vrijdagmiddag, Neuville 5e Vanochtend stonden rit 2 en 3 op het programma in de buur van Athene. Ott Tänak haalde het in de 1e rit van de dag, voor Sébastien Ogier, die leider werd. Thierry Neuville werd 6e op 10 seconden, waarmee hij van 4 naar plek 6 zakte.



In de 2e rit in de voormiddag snelde Kalle Rovanperä naar de overwinning. De jonge Fin van Toyota hield Dani Sordo (2 seconden) en Ott Tänak (5 seconden) achter zich. Thierry Neuville eindigde 5e op 11 seconden en klom een plekje naar 5 op 18"7 seconden van Rovanperä.

De Fin, die in juli in Estland won, telt in de stand 3 seconden voorsprong op Tänak en 4"3 op Sébastien Ogier. Elfyn Evans, de nummer 2 van het WK, verloor in de 2e rit een pak tijd. Hij kwam te laat aan de start (40 seconden straftijd) en sukkelt met de versnellingen. Hij volgt al op bijna 2 minuten.



Vanmiddag zijn er 3 ritten.

11:54 11 uur 54.

11:53 11 uur 53.

10-09-2021 10-09-2021.

18:28 18 uur 28. Neuville op 4 na dag 1. In de eerste échte rit van de dag heeft Thierry Neuville de 3 Toyota's moeten voorlaten, al ligt alles nog op een zakdoek. Sébastien Ogier was de snelste van het pak, voor zijn teamgenoten Evans en Rovanperä. Morgen staan er 5 ritten op het programma in de Akropolis-rally. . Neuville op 4 na dag 1 In de eerste échte rit van de dag heeft Thierry Neuville de 3 Toyota's moeten voorlaten, al ligt alles nog op een zakdoek. Sébastien Ogier was de snelste van het pak, voor zijn teamgenoten Evans en Rovanperä. Morgen staan er 5 ritten op het programma in de Akropolis-rally.

13:43 13 uur 43. 2e chrono voor Neuville in modderige shakedown. Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC) was vanochtend de snelste tijdens de shakedown van de rally van Griekenland. De Fin ging 2,7 seconden harder dan Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC). Net als de voorbije dagen was het ploeteren in de modder. De omstandigheden deden eerder denken aan Groot-Brittannië in plaats van het zonnige, warme en stoffige Griekenland. "Dit zijn toch wel toestanden die we hier niet gewoon zijn", vertelde Thierry Neuville. Voor vrijdag en zaterdag wordt beter weer voorspeld, zondag zou het dan opnieuw regenen. . 2e chrono voor Neuville in modderige shakedown Kalle Rovanperä (Toyota Yaris WRC) was vanochtend de snelste tijdens de shakedown van de rally van Griekenland. De Fin ging 2,7 seconden harder dan Thierry Neuville (Hyundai i20 Coupé WRC).



Net als de voorbije dagen was het ploeteren in de modder. De omstandigheden deden eerder denken aan Groot-Brittannië in plaats van het zonnige, warme en stoffige Griekenland.

"Dit zijn toch wel toestanden die we hier niet gewoon zijn", vertelde Thierry Neuville. Voor vrijdag en zaterdag wordt beter weer voorspeld, zondag zou het dan opnieuw regenen.

13:43 13 uur 43.

09-09-2021 09-09-2021.

16:15 16 uur 15. De ritten zijn bochtig en bezaaid met losliggende stenen. Het wordt een hele uitdaging, want enerzijds moet je snel zijn en anderzijds moet je de wagen en banden zien te sparen. De strategie wordt enorm belangrijk, maar daar houden we wel van. Thierry Neuville. De ritten zijn bochtig en bezaaid met losliggende stenen. Het wordt een hele uitdaging, want enerzijds moet je snel zijn en anderzijds moet je de wagen en banden zien te sparen. De strategie wordt enorm belangrijk, maar daar houden we wel van. Thierry Neuville

16:13 16 uur 13. Neuville wil kloof verkleinen. Met een gedeelde tweede plaats in de WK-tussenstand en 38 punten achterstand op Sébastien Ogier kan Thierry Neuville zich geen enkele misstap meer veroorloven. "De kloof is nog steeds groot, maar er zijn nog vier rally's in het WK. Niets is beslist, al zal ik wel wat hulp nodig hebben van de Toyota-rijders", zegt Neuville. . Neuville wil kloof verkleinen Met een gedeelde tweede plaats in de WK-tussenstand en 38 punten achterstand op Sébastien Ogier kan Thierry Neuville zich geen enkele misstap meer veroorloven. "De kloof is nog steeds groot, maar er zijn nog vier rally's in het WK. Niets is beslist, al zal ik wel wat hulp nodig hebben van de Toyota-rijders", zegt Neuville.



16:08 16 uur 08. Met de rally van Griekenland keert een klassieker terug op de WK-kalender. De rally was als reservewedstrijd opgenomen in het kampioenschap. Maar toen eind maart duidelijk werd dat de rally van Chili voor het tweede opeenvolgende jaar niet kon doorgaan, nam Griekenland die plaats in. De laatste editie in 2013 werd gewonnen door Jari-Matti Latvala (VW Polo WRC), huidig teambaas van Toyota Gazoo. Thierry Neuville (Ford Fiesta RS WRC) eindigde toen als derde. . Met de rally van Griekenland keert een klassieker terug op de WK-kalender. De rally was als reservewedstrijd opgenomen in het kampioenschap. Maar toen eind maart duidelijk werd dat de rally van Chili voor het tweede opeenvolgende jaar niet kon doorgaan, nam Griekenland die plaats in. De laatste editie in 2013 werd gewonnen door Jari-Matti Latvala (VW Polo WRC), huidig teambaas van Toyota Gazoo. Thierry Neuville (Ford Fiesta RS WRC) eindigde toen als derde.